Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198448
ИКТ 15312
Организации 11739
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27039
Персоны 86576
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

Воробьева Наталья

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 1
01.06.2021 Softline и Security Vision объявили о стратегическом партнерстве 1
18.02.2021 В ГК «Интеллектуальная безопасность» назначен руководитель отдела по работе с партнерами 1
28.06.2011 В «Скай Линке» избран новый состав совета директоров 1
01.09.2010 Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS 1
06.08.2007 «Дальсвязь» сформировала 4 комитета в совете директоров 1
07.03.2007 Рейтинг самых упоминаемых женщин Рунета 1
07.03.2006 PM Group: рейтинг ТОР-15 бизнес-леди Рунета 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Воробьева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 321 3
Microsoft Corporation 25758 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростелеком 10929 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
МегаФон 10701 1
InfoWatch - Инфовотч 1179 1
Softline - Софтлайн 3730 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1766 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 352 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Натали Турс 6 2
Lanxess - Ланксесс 2 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Корпорация ФНДС 5 1
СЗЛК - Северо-Западная Логистическая Компания 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
Газпром ПАО 1492 1
Интеко 19 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 2
Судебная власть - Judicial power 2493 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36077 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2021 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12175 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 427 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 357 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1008 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3137 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 996 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 365 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 461 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  866 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1202 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Парамонова Татьяна 6 2
Лесневская Ирена 2 2
Слиска Любовь 3 2
Боровик-Хильчевская Вероника 2 2
Ускова Ольга 174 2
Матвиенко Валентина 117 2
Батурина Елена 4 2
Желонкин Владимир 17 1
Алексеев Михаил 29 1
Лысов Олег 9 1
Голубицкий Богдан 12 1
Статьин Владимир 10 1
Кобищанов Михаил 10 1
Карпель Елена 1 1
Биткова Ирина 1 1
Копытина Надежда 1 1
Юрасова Людмила 4 1
Кроткова Наталья 3 1
Герман Надежда 4 1
Слуцкер Ольга 3 1
Архипова Ирина 2 1
Феоктистова Наталия 8 1
Витебская Екатерина 1 1
Тимофеева Дарья 4 1
Половнев Игорь 3 1
Молдажанова Гульжан 1 1
Скрыльников Алексей 2 1
Рахметов Руслан 67 1
Дергунова Ольга 120 1
Кузнецова Нина 2 1
Веремьянина Валентина 19 1
Семенов Вадим 65 1
Зиннятуллин Тимур 10 1
Белова Анна 7 1
Колпаков Антон 57 1
Шевчук Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19501 1
Германия - Федеративная Республика 13204 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18103 1
Аудит - аудиторский услуги 1260 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 461 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6565 1
FashionTV 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11555 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще