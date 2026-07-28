Индексная книга (каталог) CNews*
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Воробьева Наталья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Воробьева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|Парамонова Татьяна 6 2
|Лесневская Ирена 2 2
|Слиска Любовь 3 2
|Боровик-Хильчевская Вероника 2 2
|Ускова Ольга 174 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Батурина Елена 4 2
|Желонкин Владимир 17 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Лысов Олег 9 1
|Голубицкий Богдан 12 1
|Статьин Владимир 10 1
|Кобищанов Михаил 10 1
|Карпель Елена 1 1
|Биткова Ирина 1 1
|Копытина Надежда 1 1
|Юрасова Людмила 4 1
|Кроткова Наталья 3 1
|Герман Надежда 4 1
|Слуцкер Ольга 3 1
|Архипова Ирина 2 1
|Феоктистова Наталия 8 1
|Витебская Екатерина 1 1
|Тимофеева Дарья 4 1
|Половнев Игорь 3 1
|Молдажанова Гульжан 1 1
|Скрыльников Алексей 2 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Кузнецова Нина 2 1
|Веремьянина Валентина 19 1
|Семенов Вадим 65 1
|Зиннятуллин Тимур 10 1
|Белова Анна 7 1
|Колпаков Антон 57 1
|Шевчук Александр 17 1
|FashionTV 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11555 1
|Рен ТВ - телеканал 82 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.