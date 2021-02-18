Спецпроекты

В ГК «Интеллектуальная безопасность» назначен руководитель отдела по работе с партнерами

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

На должность руководителя отдела по работе с партнерами ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) назначена Наталья Воробьева. Она будет работать с текущими партнерами группы, а также расширять партнёрский ландшафт и присутствие продуктов Security Vision в проектах компаний-интеграторов.

Ранее Наталья развивала партнерское направление в Сбербанке, Infowatch, «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies. Имеет обширный опыт работы с крупными интеграторами, локальными региональными партнерами, а также технологическими партнерами.

Наталья Воробьева отметила: «Рынок ИБ-продуктов стремительно растёт. Решений много, и зачастую организации не до конца понимают, в чем разница между ними и что требуется именно им. Так что многим клиентам сложно реализовать сложные технологические проекты без поддержки и экспертизы компаний-интеграторов. Моя цель - создать не просто партнерскую сеть компаний, поддерживающих решения Security Vision, а настоящее комьюнити профессионалов, готовых предлагать своим заказчикам лучшие решения в области ИБ, наращивать экспертизу по продуктам Security Vision и выстраивать долгосрочные партнерские отношения».

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), сказал: «Создание экосистемы партнеров, которые профессионально обеспечивают клиентов продуктами и сервисами информационной безопасности – одна из наших приоритетных задач. Для ее выполнения мы привлекаем экспертов самого высокого уровня. Очень рад, что Наталья вошла в команду Security Vision и возглавила партнерское направление».

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