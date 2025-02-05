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Главная дорога Новое качество дорог

Главная дорога - Новое качество дорог


05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru 1
19.02.2024 Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России» 1
03.10.2023 Оплатить проезд по проспекту Багратиона можно онлайн на портале mos.ru 2
01.08.2023 Жители столицы пополнили лицевой счет транспондера на портале mos.ru более 2000 раз 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
21.04.2015 Рассчитаться за проезд по платным дорогам теперь можно с помощью WebMoney 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Главная дорога и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Webmoney 542 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 69 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3541 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5061 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4176 1
Оповещение и уведомление - Notification 4635 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3170 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1857 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Webmoney Transfer 154 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 1
Webmoney Keeper - WM Keeper 46 1
Новиков Владимир 35 2
Кельбах Сергей 3 1
Собянин Сергей 385 1
Цыбульников Вячеслав 76 1
Парменова Наталия 63 1
Ликсутов Максим 117 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 6
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Беларусь - Белоруссия 5681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 53 1
Германия - Федеративная Республика 12696 1
Украина 7619 1
Европа Западная 1482 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5129 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1623 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1036 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5538 2
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 1
Автомагистраль М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 1
Дача - дачники 825 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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