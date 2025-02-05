Главная дорога Новое качество дорог
Главная дорога и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5280 1
|TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
|SAP CIS - САП СНГ 854 1
|Webmoney 542 1
|ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 3
|Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 2
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
|Новиков Владимир 35 2
|Кельбах Сергей 3 1
|Собянин Сергей 385 1
|Цыбульников Вячеслав 76 1
|Парменова Наталия 63 1
|Ликсутов Максим 117 1
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