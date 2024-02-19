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Оплатить проезд по проспекту Багратиона в Москве можно в «Парковках России»

Проезд по столичному проспекту Багратиона (северному дублеру Кутузовского проспекта) водители теперь могут оплачивать в мобильном приложении «Парковки России» с помощью банковской карты. Если раньше для оплаты нужно было переходить на портал mos.ru, то сейчас можно оплачивать проезд в самом приложении. Это стало возможно благодаря интеграции через сервис «ЮKassa», принадлежащий дочерней финтех-компании Сбербанка «ЮMoney». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо добавить номер своего автомобиля в приложение, так будут приходить счета на оплату. После проезда по магистрали в разделе «Проезды по платным дорогам» появится начисление — его можно будет оплачивать.

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Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка: «Автомобилисты Москвы и гости столицы могут оплачивать проезд по проспекту Багратиона без транспондера удобным для себя способом – через «Парковки России», в «СберБанк Онлайн» или с помощью SberPay в приложении «Главная дорога». Сбер заботится о своих клиентах, старается максимально сэкономить их время и упростить процессы, которые раньше могли быть достаточно сложными».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта: «Прошлой осенью в «Парковках России» появилась возможность оплачивать проезд по проспекту Багратиона с помощью портала mos.ru. Сейчас мы расширили перечень способов оплаты — добавили СБП и банковскую карту. Теперь каждый водитель может выбрать удобный для себя вариант. Продолжаем развивать наши транспортные приложения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

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