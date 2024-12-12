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На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет «МегаФона»

Инженеры «МегаФона» в Санкт-Петербурге обеспечили связью и мобильным интернетом участок Западного скоростного диаметра от северного съезда на КАД и до Нового шоссе, протяжённостью более 10 км. Благодаря запуску новых базовых станций на трассе, водители и пассажиры могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с без прерываний.

На новом оборудовании связи, установленном на северном участке ЗСД, задействован весь частотный спектр: от низкочастотных диапазонов, обеспечивающих «дальнобойность» сигнала, до высокочастотных, дающих высокие скорости интернета. Для обеспечения наибольшего радиуса покрытия оператор установил базовые станции на 40-метровых опорах.

Весь комплекс проведённых работ гарантирует стабильный сигнал на всем пути следования и максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/с. С такими показателями загрузка карты Санкт-Петербурга объемом 250 МБ займет менее 30 секунд.

Западный скоростной диаметр – внутригородская скоростная трасса протяженностью более 45 километров, соединяющая северные и южные районы города. Ежедневно услугами ЗСД пользуются десятки тысяч петербуржцев и иногородних водителей.

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«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на трассах повышает безопасность автомобилистов. С момента запуска новых объектов связи автопутешественники смогут без проблем пользоваться картографическими и другими полезными онлайн-сервисами. Это даст водителям возможность своевременно получать актуальную информацию о дорожной ситуации и оперативно реагировать на любые изменения, а также оставаться на связи с близкими. Мы продолжим строить новые базовые станции, как на ЗСД, так и на других трассах региона», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Ранее «МегаФон» запустил новые телекоммуникационные объекты на центральном участке ЗСД, обеспечивающие стабильный мобильный сигнал в труднодоступном районе Морского канала.

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