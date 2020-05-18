«Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Билайн» объявил об успешном завершении масштабной модернизации мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полное обновление оборудования сети стартовало во второй половине 2017 года, и, помимо модернизации уже установленных вышек, включало в себя строительство 2000 новых базовых станций LTE, а также 1600 новых станций второго и третьего поколения. Реализованы программы по рефармингу (1800 МГц) и по агрегации (1800+2600 МГц) частот. Общая сумма инвестиций в обновление и расширение возможностей мобильной сети «Билайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила свыше 3,7 млрд рублей.

В результате проведенных работ выросло качество голосовых услуг, увеличена скорость передачи данных. Значительно расширена территория покрытия сети LTE, уже сейчас 4G интернет доступен 96% клиентов оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Увеличена емкость сети, повышена ее надежность в условиях возрастающих нагрузок, улучшено проникновение сигнала внутри помещений. 80% пользователей LTE получают скорости, которые позволяют просматривать видео контент в HD-качестве.

«Наша сеть подготовлена к росту нагрузки и к внедрению новых технологий. Инвестируя в строительство и модернизацию, мы инвестируем в лояльность наших клиентов. Обновления сети прошли серьезную проверку - проведенные работы позволили справится с резким ростом голосового и интернет-трафика после перехода петербуржцев, и жителей Ленобласти на самоизоляцию. Мы продолжим делать ставку на качество и надежность наших услуг и уже приступили к новому этапу развития сети – масштабному проекту «СуперСити»» - сказал Дмитрий Глотов, директор региона Запад компании «Вымпелком».

В начале 2020 «Билайн» приступил к реализации нового инфраструктурного проекта «СуперСити». Он рассчитан на два года и включает в себя дополнительное строительство во всех новостройках Санкт-Петербурга и обширную программу развития сети в Ленобласти. Также в планах компании создание второго слоя LTE и внедрение технологии Massive MIMO* в местах концентрации трафика. Важным этапом «СуперСити» станет развертывание сети в перегонах петербургского метро в рамках трёхстороннего соглашения с другими операторами связи. Также «Билайн» планирует установить дополнительные базовые станции на трассе М-11, КАД и ЗСД. В результате преобразований увеличится покрытие, емкость сети и скорость мобильного интернета.

По данным исследовательского проекта «Билайн.Аналитика», абоненты «Билайн» в Санкт-Петербурге чаще всего используют мобильный интернет для общения в соцсетях (в частности, «Вконтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники») и мессенджерах (например, WhatsApp и Viber) – именно в этих категориях зафиксировано наибольшее количество интернет-пользователей. Соцсети также оказались на первом месте с точки зрения дата-потребления: на них приходится больше 50% дата-трафика. Второе место по дата-потреблению среди петербуржцев занимают видеохостинги (в частности, YouTube и RuTube) – на эту категорию приходится примерно 35% интернет-трафика. Популярностью у абонентов «Билайн» в Санкт-Петербурге также пользуются игровые приложения и музыкальные сервисы (3% и 2% дата-трафика соответственно).

С наступлением нерабочих дней средний трафик на одного абонента «Билайн» в Санкт-Петербурге в категории «Мессенджеры» вырос на 77% по сравнению с обычными днями, свидетельствуют данные «Билайн.Аналитика».

Также был зафиксирован всплеск интереса к онлайн-кинотеатрам – в этой категории средний показатель трафика на одного абонента увеличился на 54%. Кроме того, вырос интерес абонентов «Билайн» в Санкт-Петербурге к музыкальным сервисам и игровым приложениям (в этих категориях средний трафик на одного абонента с наступлением «нерабочих дней» увеличился примерно на четверть).

Исследование было проведено среди абонентской базы «Билайн» в Санкт-Петербурге. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению голосового и интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за февраль-апрель 2020 года.