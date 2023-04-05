«Мегафон» добавил скорости на автотрассах Валдайского района

«Мегафон» расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на участке федеральной трассы М10 в Валдайском районе и региональной автодороги «Валдай-Боровичи». В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование дало возможность водителям беспрерывно пользоваться навигационными сервисами, слушать музыку и аудиокниги в формате онлайн, а пассажирам – смотреть видео в HD качестве, общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры и применять в дороге все необходимые цифровые сервисы. Благодаря построенным базовым станциям абоненты компании также получили качественную голосовую связь на базе технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и возможность пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону.

«Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом – важная задача компании. Дорога М-10 «Россия» – одна из ключевых в нашей области, а направление на Валдай один из самых загруженных участков сети. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Введенные в эксплуатацию объекты связи предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение на скорости до 30 Мбит/с», – отметил Кирилл Лошак, руководитель технического отдела «Мегафона» в Новгородской области.

МегаФон обладает практическим опытом в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2020 г. оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 «Нева» и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Начиная с 2021 г., компания ведет работы по строительству и модернизации базовых станций на трассе М4 «Дон». По завершении проекта автомобилистам будет доступен высокоскоростной интернет на всех участках трассы протяженностью 1543 км и в ближайших к автомагистрали населенных пунктах. В IV квартале 2022 г. завершил очередной этап строительства инфраструктуры на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге, где пользователям стала доступна сеть на скорости до 70 Мбит/с.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.