«1С-Рарус» создал единую систему управления автопарком «Флит Компани»

На базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» создана единая система управления транспортом, интегрированная с современными сервисами и платформами. Усилен контроль над каждым этапом перевозки. На 50% сокращены трудозатраты по ведению учета благодаря централизации информации по собственному автопарку, привлеченному транспорту и автосервису. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Флит Компани» доставляет продукцию в сетевые магазины и оптово-розничные гипермаркеты, в том числе с соблюдением необходимого температурного режима. Собственный автопарк перевозчика включает 60 транспортных средств грузоподъемностью до 20 тонн. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге. «Флит Компани» выполняет перевозки по всей России благодаря долгосрочным контрактам с региональными автотранспортными компаниями.

Для наращивания темпов бизнеса и повышения качества обслуживания клиентов возникла необходимость в модернизации используемой ИT-системы компании.

Команде офиса «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге поставили задачу централизовать управление и контроль всех направлений деятельности «Флит Компани». Основной для построения единой системы, кастомизированной под процессы предприятия, стало решение совместной разработки фирмы «1С» и компании «1С-Рарус» — «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». Программа уже успешно зарекомендовала себя в управлении экспедиторскими услугами компании.

Результаты проекта

Проектной командой «1С-Рарус» перенесен в единую систему и значительно доработан блок управления собственным транспортом. Автоматизированы процессы контроля каждого этапа перевозки, а также выполнения ремонтов автотранспорта.

Разработаны и внедрены интеграционные взаимодействия с внешними платформами и системами: мессенджер Telegram - для информирования участников бизнес-процесса об изменениях на каждом этапе перевозки; электронная почта - для упрощения документооборота с заказчиками и перевозчиками; «Почта России» – для отслеживания текущего состояния и местоположения отправлений; биржа грузоперевозок Smart-Logist – для автоматической публикации тендеров на перевозки; «Транспондер ЗСД» (бесконтактный расчет за проезд по магистрали «Западный скоростной диаметр») – для мониторинга расходов на проезд по платным дорогам; «1С:Аналитика» – для построения BI-отчетов в веб-интерфейсе; внешнее решение для управления автосервисным подразделением – для загрузки информации по выполненным ремонтным работам.

Данные из системы управления транспортом загружаются в BI-систему «1С:Аналитика», что позволяет быстро и удобно формировать отчеты по анализу рентабельности услуг, выручке по менеджерам и другим показателям.

Усовершенствован процесс управления рекламациями. Сотрудники могут просматривать созданные рекламации и легко отслеживать статусы операций, создавать заявки на оплату.

Для усиления конкурентных позиций на рынке соискателей в компании создана уникальная система тарификации работы водителей собственного автопарка. В программе фиксируются показатели расчета оплаты. Для отслеживания эффективности введенной тарификации разработан отчет «Анализ заработной платы водителей».

Нимченко Андрей Владимирович, руководитель по информационным технологиям и безопасности бизнеса, ООО «Флит Компани»: «Трудозатраты компании по ведению учета снижены на 50%. Это стало возможным благодаря централизации информации по нашему собственному автопарку, привлеченному транспорту и автосервису. В результате проекта создан потенциал для дальнейшего развития ИТ-экосистемы компании. «1С-Рарус» разработал инструкции и провел обучение персонала, сопровождает и поддерживает систему. В планах развития: полный перенос блока автосервиса в единую систему, доработка подсистемы для службы безопасности, внедрение машинных технологий в работу с документацией».