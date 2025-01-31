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Альт-Инвест Эксперт Системс Quick Sales



31.01.2025 «Телфин» подвел итоги 2024 г.: продажи комплексных коммуникационных решений выросли на 35% 1
21.03.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с CRM Quick Sales 1
16.01.2012 «Мегаплан» лидирует среди инструментов для управления проектами на рынке веб-разработок 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Альт-Инвест и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 214 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
8235 1
Мегаплан 76 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4017 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1066 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1097 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15921 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8203 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1074 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6247 1
Redmine 17 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 131 1
Vtiger Systems 3 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
Qsoft amoCRM 108 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Терехов Андрей 39 1
Туровский Андрей 1 1
Павлов Иван 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
Казахстан - Республика 5534 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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