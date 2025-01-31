«Телфин» подвел итоги 2024 г.: продажи комплексных коммуникационных решений выросли на 35%

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подвел итоги работы за 2024 г. Компания выполнила плановые показатели по техническому развитию и нарастила продажи комплексных коммуникационных решений на 35% за год. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Услуги для текстовых коммуникаций показали наиболее интенсивное развитие. К подобному сегменту решений можно отнести и омниканальные платформы, включающие общение в разных каналах и голосом, и текстом. Флагманский продукт Whatcrm для интеграции мессенджеров с CRM показал прирост 80%. Подобные решения пользуются особым спросом у B2C компаний. Их используют для рекламы и лидогенерации, ведения продаж, поддержки и развития текущей клиентской базы.

Не теряют своих позиций и классические инструменты бизнес-телефонии. Рост продаж виртуальной АТС «Телфин.Офис» за год составил 23%, сохранив свои темпы развития в сравнении с 2023 г. Также увеличивается интерес компаний к готовым интеграциям АТС «Телфин.Офис» с CRM-системами и связке бизнес-приложений с мессенджерами. В базе провайдера в 2024 г. появились новые интеграции сервисов «Телфин» с «Авито», Yclients, Archimed+, Quick Sales и др.

2024 г. на российском рынке был стартом для развития решений на базе искусственного интеллекта (ИИ). В частности, в прошлом году компания «Телфин» предложила клиентам ряд решений, разработанных с использованием Yandex SpeechSense и YandexGPT для обработки больших объемов данных, расшифровки и анализа голосовых и текстовых коммуникаций. В 2025 г. провайдер ожидает взлет интереса к решениям на базе ИИ и различных нейронных языковых моделей.

«Сегодня коммуникации — это не просто процесс общения текстом или голосом. Компании хотят получить комплексный сервис для продаж, маркетинга и поддержки, включающий также анализ, необходимый для принятия управленческих решений. Бизнесу важно иметь удобный инструмент, который позволит не только видеть все взаимодействия по каждому клиенту, но и обрабатывать большие объемы данных по этим коммуникациям, и получать рекомендации по оптимизации процессов», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».