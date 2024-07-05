Использование нейросети в OkoCRM в восемь раз ускоряет работу отдела контроля качества

OkoCRM — сервис для автоматизации продаж и управления клиентской базой. В мае 2024 г. разработчики внедрили в систему искусственный интеллект YandexGPT Pro 3 — для транскрибации звонков и создания краткой сводки разговора. По оценкам пользователей, использование нейросети позволяет сократить время на прослушивание звонков и контроль качества отдела продаж: с 8 до 1 часа в неделю. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

OkoCRM — комплексная система автоматизации бизнеса, которая помогает структурировать процессы продаж в компании, упростить общение с клиентами, а также управлять проектами в едином кабинете. Благодаря внедрению в CRM искусственного интеллекта, упрощается обработка звонков — для отделов продаж и отделов контроля качества.

Использование нейросети в процессах отдела продаж позволяет автоматически расшифровывать запись разговоров с клиентами в текст и тут же добавлять эту расшифровку в карточку сделки. Основным преимуществом внедрения транскрибации от ИИ стало существенное сокращение времени на обработку заявок со стороны менеджеров — заполнять карточки сделок стали на 27% быстрее. В среднем, компании смогли высвободить до 1 часа рабочего времени продавцов в день, использующих нейросеть для транскрибации в ежедневной работе.

Внедрение нейросети в OkoCRM также позволяет сделать краткую сводку по звонку клиенту: после транскрибации ИИ улавливает смысл разговора, сжимает его до одного короткого абзаца и делает вывод об успешности звонка. Результат тоже добавляется в карточку сделки автоматически и доступен как менеджерам, так и руководителям.

Автоматическая транскрибация и создание краткой сводки по звонкам позволяет экономить время сотрудников отделов контроля качества. В среднем, компании, привлекающие и обрабатывающие от 150 заявок в день тратят на прослушивание и анализ звонков в продажах 8-10 часов в неделю. Благодаря искусственному интеллекту в OkoCRM, время на работу со звонками сокращается в 8 раз — до 1 часа в неделю. Это оптимизирует рабочее время сотрудников и избавляет от невыносимой рутины.

«Внедрение нейросети в нашу систему позволяет автоматизировать обработку звонков клиентам, благодаря чему сотрудники избавляются от монотонных задач и могут сосредоточиться на более важных опциях. Им не нужно каждый раз прослушивать разговоры и пытаться вытащить суть в карточку сделки — система сделает это самостоятельно. Нужно лишь нажать на кнопку», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.