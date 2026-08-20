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Обновленное мобильное приложение OkoCRM закрывает до 90% рабочих сценариев CRM без компьютера

OkoCRM выпустила крупное обновление мобильного приложения. Раньше оно работало как помощник к веб-версии — позволяло посмотреть сделку и ответить клиенту в чат, а все управленческие и настроечные задачи требовали компьютера. В новом релизе с телефона стали доступны аналитика, полноценный блок настроек и автоматизаций, модуль проектов и база знаний. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По оценке команды, после обновления с телефона можно выполнить до 90% действий, доступных в веб-версии. Доля пользователей, работающих в OkoCRM полностью со смартфона, за время бета-теста выросла с 22% до 39%.

«Мобильное приложение CRM — это почти всегда компромисс: карточка сделки, чат и уведомления, а всё остальное “откройте на компьютере”. Мы сами пользуемся своей системой и понимали, что этот компромисс дорого стоит руководителю: чтобы посмотреть, выполняется ли план продаж, или выдать доступ новому менеджеру, приходилось возвращаться к ноутбуку. В этом релизе мы закрыли разрыв между вебом и телефоном — теперь это не приложение-помощник, а полноценная CRM в кармане», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Что включает новый релиз мобильного приложения OkoCRM

Аналитика. Отчеты, которые раньше существовали только в веб-версии: воронки продаж с конверсией по этапам, средним чеком и циклом сделки; план продаж с выполнением по отделам и конкретным менеджерам, целью на сегодня и runrate; мониторинг активности — просмотры сделок, контактов и компаний с фильтрами по сотрудникам.

Настройки аккаунта. Полный блок администрирования: личный профиль, общие настройки, безопасность, реквизиты компании, облачное хранилище файлов с автоудалением, управление пользователями, права доступа и роли, структура отделов, воронки и их этапы, очереди распределения, справочники товаров и услуг, теги, папки чатов, шаблоны SMS, писем, сообщений в мессенджерах и документов, а также дополнительные поля сделок, контактов, компаний и справочников.

Проекты. Просмотр списком и плитками, папки, избранное, архив, задачи проекта, создание и редактирование проектов. Внутри проекта доступны файлы, ссылки, пароли и участники с их правами.

База знаний. Создание и редактирование статей прямо с телефона, с блочной разметкой — заголовками, списками, цитатами и встроенными ссылками.

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«Технически это был не перенос экранов, а переработка логики. Настройки прав доступа или конструктор воронки — интерфейсы, которые проектировались под мышь и большой монитор. Нам нужно было сохранить всю глубину настройки и при этом сделать так, чтобы этим было удобно пользоваться одной рукой в дороге. Отдельная работа — производительность: приложение должно открывать отчёт по воронке за доли секунды, а не грузить его так же, как браузер», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Результаты бета-тестирования

Перед публикацией в магазинах приложений релиз тестировали 50 компаний малого и среднего бизнеса. По итогам: 58% руководителей отметили, что перестали открывать ноутбук для проверки показателей отдела; время реакции на управленческие задачи — выдать доступ, поправить этап воронки, согласовать документ — сократилось почти вдвое; доля сессий в приложении в нерабочее время и вне офиса выросла на 119%.

«Основной сценарий, который мы видели в тестах, — это руководитель вне офиса, — сказал руководитель техподдержки OkoCRM Илья Кривенко. — Типовая ситуация: менеджер пишет в чат “не хватает прав, посмотрите, пожалуйста”, и вся работа встает до вечера. Сейчас это решается за минуту с телефона. Или, допустим, проверка плана продаж: люди заходят в отчет по несколько раз в день, чего в веб-версии не происходило».

Планы развития

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В ближайших релизах команда планирует: добавить в мобильную аналитику отчеты по сотрудникам и источникам сделок; расширить работу с проектами — связать их со сделками; дать доступ к настройке чат-ботов с телефона; добавить работу с AI-агентами как в веб версии.

Обновление уже доступно в App Store и Google Play. Все новые разделы входят в любую подписку OkoCRM без дополнительной оплаты.

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