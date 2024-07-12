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United Stationers Supplies Azerty

Компания Azerty специализируется на производстве и продаже компьютерной техники для дома и офиса: ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, мониторы и комплектующих к ним. Российское представительство компании Azerty включает в себя подразделения, занимающиеся управлением, производством, продажей, а также гарантийным обслуживанием клиентов в России и в странах СНГ.

СОБЫТИЯ

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12.07.2024 7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM 1
26.03.2024 Сервисы «Телфин» обеспечивают преобразование речи в текстовое сообщение для автоматической постановки задач сотрудникам 1
03.09.1999 Eliptica - новая марка Hewlett- Packard 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

United Stationers Supplies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
Telegram Group 2940 2
ЛайфТелеком - Телфин 290 2
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Моноблок - Monoblock PC 1115 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 78 1
Контактный центр - Контроль пропущенных 51 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
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Google Android 15244 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 2
HTC Modrian 1 1
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Microsoft Windows 16882 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 1
Microsoft DirectX 723 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Samsung Omnia - смартфон 44 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 1
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 1
HTC Schubert 4 1
HTC HD 52 1
HTC Mozart 51 1
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 47 1
Dell Venue - Dell Lightning - планшет 28 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
Google Keyboard - Gboard 12 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 27 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
HTC Mondrian 6 1
HTC Gold 4 1
HTC Spark 2 1
Яндекс.Клавиатура 10 1
Вебион - OkoCRM 23 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 24 1
Никитин Павел 3 1
Османов Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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