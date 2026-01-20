Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Никитин Павел


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» 1
26.03.2024 Сервисы «Телфин» обеспечивают преобразование речи в текстовое сообщение для автоматической постановки задач сотрудникам 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Никитин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2609 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 12 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
МФИ Софт 124 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 1
ЛайфТелеком - Телфин 257 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 31 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Huawei Technologies 405 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5746 1
ИКС 403 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 1
МегаФон 9996 1
Ростелеком 10373 1
United Stationers Supplies - Azerty 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
Корвет Девелопмент 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1376 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 338 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 90 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1215 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Моноблок - Monoblock PC 1047 1
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 944 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 156 1
Бабенко Олег 2 1
Исмаилов Рашид 63 1
Усманов Алишер 305 1
Черепенников Антон 86 1
Османов Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Украина 7803 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Беларусь - Белоруссия 6056 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Армения - Республика 2376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 237 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще