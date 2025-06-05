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Виджет Whatcrm от «Телфин» повышает эффективность работы сервисного бота LeadScanner

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с командой разработчиков LeadScanner завершили интеграцию сервисного бота с amoCRM и «Битрикс24» с помощью виджета WhatCRM. Теперь запросы в Telegram не теряются, бот LeadScanner находит клиентов в чатах и каналах Telegram, создает сделки и лиды и автоматически отвечает на запросы прямо из CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

LeadScanner — это сервис для мониторинга ключевых слов в Telegram-чатах. Бот помогает отслеживать информацию и мгновенно реагировать на сообщения. Сервис работает с 2021 г., и сегодня число его пользователей уже превышает 10 тыс. Благодаря виджету Whatcrm теперь можно интегрировать рабочие аккаунты в Telegram с корпоративной CRM и автоматизировать отправку сообщений клиентам, которых нашел сервисный бот.

С помощью сервисного бота LeadScanner компании могут находить в Telegram потенциальных клиентов по разным запросам, например, название услуги и бренда. А взаимная связка бота, аккаунта в Telegram с корпоративной CRM — amoCRM или «Битрикс24» — с помощью виджета Whatcrm обеспечивает автоматическое заполнение карточки потенциального покупателя в клиентской базе компании.

Пользователи бота LeadScanner получают уведомления сразу после появления запроса потенциального клиента в профессиональных сообществах и тематических чатах. Так компании опережают конкурентов и первыми связываются с потенциальным покупателем в чатах или личных сообщениях. При этом вся история общения фиксируется в CRM, запросы и договоренности дублируются в системе.

Благодаря интеграции Telegram с CRM с помощью виджета Whatcrm компании могут выбрать воронку и стадию сделки, на которой будут создаваться новые карточки сделок и контакт с данными из чатов в Telegram. Писать клиентам первыми прямо из CRM можно самостоятельно или автоматически, рассылая потенциальным клиентам заранее заготовленные обращения в зависимости от запросов.

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«Связка CRM с мессенджером на базе Whatcrm и автоматический поиск клиентов с помощью сервисного бота LeadScanner оптимизируют отслеживание новых целевых запросов в Telegram, а также систематизируют обработку больших объемов данных с возможностью своевременно реагировать на сообщения. Сегодня те компании, которые оказываются быстрее в борьбе за клиентов, являются более конкурентоспособными и результативными», — сказал Ярослав Исаков, основатель компании LeadScanner.

Пользователи сервисов LeadScanner и интеграции Telegram c CRM не привязаны к отраслям, отправлять запросы и писать потенциальным клиентам можно в различных бизнес-сообществах: медицина, недвижимость, туризм и т.д. Отсутствует и привязка к географии сообществ, сервисный бот позволяет обрабатывать запросы как с ограничением, так и без по локации, например, регионы России или другие страны мира.

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