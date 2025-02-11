Краснобородько Александр
|11.02.2025
|«Телфин» совместно с Inspiro запускают омни-платформу для коммуникаций 1
|24.07.2024
|«Телфин» помог повысить продажи в цветочном бизнесе на 60% 1
Краснобородько Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 216 1
|Telegram Group 2013 1
|Степаненко Сергей 3 1
|Павлов Иван 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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