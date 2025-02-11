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«Телфин» совместно с Inspiro запускают омни-платформу для коммуникаций

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с Inspiro, платформой для создания онлайн-магазинов и комплексного интернет-маркетинга, внедрили WhatsApp* в CRM. Интеграция реализована с помощью виджета Whatcrm в рамках запуска единого омниканального решения связи.

Inspiro — система управления интернет-бизнесом, связывающая офлайн-точки, производство и сеть в единый командный центр. Благодаря умным алгоритмам и гибким настройкам CRM помогает отслеживать, откуда и по каким каналам пришёл покупатель, а также выстраивать многоканальный маркетинг и коммуникации без дополнительных вложений. Whatcrmвиджет для интеграции CRM с мессенджерами WhatsApp* и Telegram, который входит в экосистему коммуникационных решений «Телфин».

Интеграция Inspiro c WhatsApp* позволяет автоматически отправлять из CRM через мессенджер уведомления для подтверждения заказов, напоминания о встречах и другую важную информацию — это делает общение более быстрым, удобным и улучшает клиентский сервис. Автоматизация обмена сообщениями через WhatsApp* помогает сотрудникам экономить время, которое ранее уходило на ручную отправку писем или звонки.

Теперь пользователи Inspiro могут начинать переписку первыми — отправить сообщение прямо из CRM-системы. Данное решение также позволяет сохранять все контакты покупателей из WhatsApp* с историей их заказов.

Еще одна важная функция — возможность распределять чаты с клиентами между сотрудниками одного отдела исходя из загрузки специалистов, переключаться между разными номерами клиентов и при этом продолжать общаться с ними в рамках одного окна, а также открывать чаты из любой части системы. Общение с клиентом происходит максимально оперативно и подконтрольно со стороны владельца или руководителя бизнеса.

Еще одна возможность интеграции сильно экономит средства бизнеса на рассылку уведомлений. Автоматическая рассылка по клиентам в WhatsApp* является бесплатным аналогом SMS. И даже если по каким-то причинам сообщение в мессенджере не доставлено, система сразу может продублировать данные в SMS. В WhatsApp* можно обмениваться разными файлами, изображениями и видео-контентом. Таким образом можно быстро отправить клиенту счет-фактуру, фото заказов или видео-инструкции.

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Безопасность

Ранее Inspiro уже интегрировала свою систему и виртуальную АТС «Телфин.Офис», что позволило пользователям бизнес-приложений совершать звонки из CRM в один клик, использовать интеллектуальную маршрутизацию, получать всплывающие карточки клиентов в момент звонка и др. Внедрение с WhatsApp* посредствам Whatcrm стало последовательным шагом в объединении всех коммуникаций в одном окне.

«Теперь наша система интегрирована со всеми каналами общения. И это больше, чем CRM. Это полноценный сервис управления бизнесом, который включает в себя систему контроля продаж, учет товара и единую омниканальную платформу для коммуникаций. Наши клиенты получили многофункциональный инструмент не только для сбора, хранения и обмена информацией, но и для полноценного анализа этих данных с целью оперативного принятия эффективных управленческих решений», — сказал Александр Краснобородько, сооснователь Inspiro.

*Принадлежит Meta Platform, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

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