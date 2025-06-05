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Исаков Ярослав


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Виджет Whatcrm от «Телфин» повышает эффективность работы сервисного бота LeadScanner 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Исаков Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 232 1
Telegram Group 2270 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 1
Оповещение и уведомление - Notification 4974 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2162 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7170 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2146 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6981 1
LeadScanner 1 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 16 1
Qsoft amoCRM 117 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 535 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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