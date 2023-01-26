«Телфин» подвел итоги 2022 года

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» подвел итоги деятельности в 2022 г. Компания расширила портфель виртуальных телеком-сервисов и вошла в топ-5 провайдеров IP-телефонии России по версии CNews.

В 2022 г. компания «Телфин» в рамках создания единой омниканальной платформы коммуникаций запустила ряд сервисов, которые объединили в себе работу виртуальной АТС и мессенджеров. Звонки через Telegram, интегрированные в АТС «Телфин.офис», стали флагманом развития продуктовой линейки и первым этапом на пути создания абсолютно новой ассортиментной группы корпоративных коммуникационных решений. Бренд WhatCRM, который появился в портфеле «Телфин» в середине 2022 г., также существенно расширил возможности для делового общения за счет связки IP-телефонии, мессенджеров (Telegram и WhatsApp) и ведущих CRM-систем. За этот период спрос на решение вырос почти в три раза.

Еще одним важным шагом провайдера в 2022 г. стал запуск направления индивидуальных разработок. «Под ключ» был реализован проект по созданию виртуальных переговорных комнат специально для ООО «Газпром комплектация». С помощью данного решения легко организовать удаленные коммуникации с территориально-распределенными офисами компании, «разбросанными» по всей России и работающими в разных условиях с точки зрения технического обеспечения и коммуникаций. Высокий спрос на эту услугу среди новых и текущих клиентов «Телфин» из других отраслей позволил провайдеру сделать данное решение типовым и вывести его на массовый рынок.

Компания «Телфин» продолжает расширять возможности как базовых, так и дополнительных сервисов АТС «Телфин.офис». В частности, для повышения производительности колл-центров профильное решение было дополнено активным исходящим обзвоном, также были обновлены сервис автоинформатор и возможности интеграции виртуальной АТС с такими CRM-системами, как «Битрикс24» и amoCRM.

Кроме того с каждый годом растет и количество российских городов, виртуальные номера которых предлагает провайдер. В конце 2022 г. база мобильных номеров «Телфин» уже покрывала 44 города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Белгород, Липецк, Чебоксары, Владимир, Владивосток, Пенза и др. В базе виртуальных городских номеров представлено 73 города России. Продолжаются подключения виртуальных иностранных номеров еще 38 стран мира.

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«2022 г. стал прорывным для нашей компании в области расширения спектра каналов голосовых коммуникаций, предлагаемых нашим клиентам. Возрастающий объем пользовательского трафика в WhatsApp и Telegram заставил нас под другим углом взглянуть на линейку наших услуг и скорректировать курс их развития с учетом предпочтений абонентов. В прошлом году мы не обошли вниманием и физических лиц, наша компания расширила продуктовый портфель и запустила абсолютно новый сервис Telme для звонков через Telegram для индивидуальных пользователей», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

По данным ведущего ИТ-издания CNews, в 2022 году «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров IP-телефонии России и вошел в топ-5 ведущих поставщиков виртуальных телеком-услуг.