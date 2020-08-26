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«Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Манго телеком» интегрировала в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса MANGO OFFICE систему email-трекинга. Новая функция поможет отследить, контакт с какой маркетинговой активностью предшествовал обращению за продуктом или услугой по электронной почте.

«Электронная почта проиграла конкуренцию мессенджерам для личной переписки, но в рабочих взаимодействиях, и особенно в корпоративной среде, email определенно сохраняет статус, — сказал продакт-менеджер «Манго телеком» Дмитрий Солодкин. — Запрос на расчет коммерческого предложения с большой вероятностью придет поставщику от потенциального заказчика именно по электронной почте».

На фоне гораздо более высокой в среднем, чем в потребительском секторе, стоимости лида и того, как усложняются маркетинг-миксы, инвестиции в работу каналами привлечения в сегменте B2B растут. Крупные компании экспериментируют с форматами и площадками, производят все более дорогостоящий контент. Если нет возможности объективно оценивать эффективность, это приведет к ошибкам и перерасходу средств.

«Лиды в B2B как минимум могут генерировать поисковая реклама, профессиональные мероприятия, социальные сети, различные варианты директ- и контент-маркетинга, — отметил эксперт «Манго телеком». — Установить взаимосвязь между теми или иными действиями в маркетинге и заключенными в результате сделками, игнорируя такой важный конверсионный инструмент, как email, не получится».

С технической точки зрения email-трекинг работает на основе динамически генерируемых алиасов — имен почтовых ящиков. Если посетитель сайта воспользуется возможностью отправить сообщение, то трекинг автоматически впишет в поле «Кому» уникальный адрес получателя (zakaz+qwe123@yourcompany.ru), а затем считает UTM-метки и соотнесет лид с конкретной маркетинговой коммуникацией.

Например, для контекстной рекламы в отчет попадут канал привлечения, источник, название рекламной кампании, ключевые слова, использованные при поиске, и другие параметры. Суммируя их, аналитика позволит выделить наиболее успешные действия в маркетинге и усилить их, а также отказаться от способов продвижения, демонстрирующих при значимых затратах сравнительно слабые результаты.

Email-трекинг доступен наравне с системой коллтрекинга (оценка эффективности рекламы по звонкам) пользователям виртуальных АТС MANGO OFFICE. Первым заказчикам новый сервис «Манго телеком» будет предоставлен на специальных ценовых условиях.

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