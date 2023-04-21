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RTB House

СОБЫТИЯ

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21.04.2023 МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии динамического ретаргетинга 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
27.04.2016 Cloud Technologies — поставщик больших данных в Центральной и Восточной Европе — выходит на российский рынок 1
11.02.2015 RTB House открыла свое представительство в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

RTB House и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12573 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 2
Mindbox - Майндбокс 30 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 1
Yandex - Яндекс 9052 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9438 1
Telegram Group 2862 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 21 1
Связной ГК 1396 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1570 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1845 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5300 4
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 17 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 3
Data monetization - Монетизация данных 1940 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13680 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6407 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 314 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4824 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 380 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9233 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 354 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния - Вирусный маркетинг 36 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2552 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3119 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8107 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 179 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 341 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 142 1
Яндекс.Бизнес 43 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 141 1
VK - Яндекс.Дзен 247 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 49 1
Мазурек Павел 2 2
Мельникова Елена 14 2
Мелехов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 4
Европа 24879 2
Украина 7899 1
Польша - Республика 2026 1
Европа Восточная 3136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2164 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Frost & Sullivan 207 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
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