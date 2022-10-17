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«Дочка» МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных

МТС сообщила, что ее дочерняя компания «Медиаскаут» включена в реестр Роскомнадзора в качестве оператора рекламных данных для работы с единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР).

С 1 сентября 2022 г. рекламодатели, распространители рекламы и площадки обязаны передавать в Роскомнадзор сведения о размещенной в Сети интернет-рекламе. Должны быть переданы содержание рекламы, сроки размещения, стоимость контрактов и информация о заказчике. Предоставлять соответствующую информацию будут сами участники рекламного рынка. Информация будет храниться в Роскомнадзоре в течение года, доступ к ней смогут получить ФАС и ФНС.

Для такого порядка взаимодействия с Роскомнадзором создаются новые субъекты рекламного рынка – операторы рекламных данных. Они будут консолидировать информацию обо всех рекламных кампаниях, получая и передавая ее по поручению рекламораспространителей, рекламодателей или рекламных площадок. Осуществлять эти полномочия могут только специально аккредитованные Роскомнадзором операторы рекламных данных (ОРД).

«ООО «Медиаскаут» обладает необходимыми техническими возможностями и профессиональными компетенциями для выполнения функций ОРД. Мы готовы гарантировать нашим партнерам безопасность обработки и хранения их информации, оперативной передачи в систему ЕРИР, а регулятору – удобный формат взаимодействия с нашей информационной системой», – сказал генеральный директор «Медиаскаута» Николай Мельников.

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ООО «МедиаСкаут» было учреждено МТС в марте 2022 г. как кандидат на статус оператора рекламных данных. К моменту аккредитации в реестре Роскомнадзора в этом качестве «Медиаскаут» привлек более 600 клиентов для передачи информации о размещении рекламы в сети интернет в ЕРИР.

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