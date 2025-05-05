Аналитики МТС AdTech выяснили, как часто псковичи покупают лекарства онлайн

МТС и центр аналитики и исследований МТС AdTech исследовали спрос жителей Северо-Запада и Псковщины в частности на лекарства. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе опроса выяснилось, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн, 56% из них заказывают их с самовывозом из аптек, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Северо-Запад входит в топ-5 регионов, жители которых чаще всего покупают лекарства на маркетплейсах.

Примерно каждый третий пскович покупает лекарства, когда появились соответствующие симптомы, а каждый четвертый открывает приложение аптеки только с назначением врача. Вообще россияне часто прибегают к самолечению: согласно опросу, лекарства без консультации со специалистом покупают более 88% населения. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% – любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

17% псковичей регулярно пополняют домашнюю аптечку, 11% опрошенных также часто покупают препараты от хронических заболеваний. Каждый десятый пскович покупает лекарства только для профилактических курсов. Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% опрошенных не превышает 3000 руб.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров «Магнит Аптека» и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», – отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.