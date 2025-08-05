Аналитика «МТС AdTech»: россияне предпочитают путешествовать на поездах и автомобилях

Аналитики AdTech и «МТС Банка» выяснили, как россияне предпочитают путешествовать по России. 59% россиян считают, что удобнее всего передвигаться на поездах. Почти каждый второй респондент — 49% — предпочитает поездки на автомобиле. Авиаперевозки для путешествий выбирают 33% опрошенных, а автобусы — 29%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Данные «МТС Банка» показывают увеличение спроса на билеты на электрички и поезда дальнего следования, а также проезд по платным дорогам. В июне 2025 г. больше всего выросли продажи билетов на электрички — на 17% год к году, что свидетельствует о популярности путешествий на небольшие расстояния или на выходные. Железнодрожных билетов было продано на 12%, чем года назад, а количество платежей за проезд по платным дорогам выросло на 9%. При этом продажи авиабилетов упали на 17%.

Опрос AdTech также выявил различия в предпочтениях между поколениями. Так, авиаперелеты чаще выбирает поколение X (20%), поездом и автобусом пользуются представители поколения «Беби-Бумер» (34% и 24% соответственно). Поколение Y — любители автомобильных путешествий (29%), а зуммеры чаще остальных отдают предпочтение междугороднему такси (6%).

«Крупные транспортные компании вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма, предлагая своим клиентам не только комфорт, но и различные акции и бонусы. Однако очень популярными остаются передвижения на собственном автотранспорте — такой вид путешествий позволяет гибко менять маршрут и выбирать, например, уединенные места для отдыха. По данным опроса «МТС AdTech», 63% россиян выбирают спокойный отдых в уединенных местах. Понимание паттернов поведения разных поколений путешественников позволяет правильно выбирать ключевые рекламные сообщения и каналы коммуникации», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Что касается видов отдыха, 29% респондентов привлекает отдых на море, столько же — комбинированные варианты отдыха. Автомобильные путешествия предпочитают 28% опрошенных, активный отпуск с экскурсиями и спортом — 21%.

Активный отдых особенно популярен среди жителей Уральского федерального округа (19%), а спокойный и уединённый — у третьей части жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов (по 31%). Южный федеральный округ лидирует по количеству желающих провести отпуск на море (26%), а автомобильные путешествия особенно популярны в Сибирском федеральном округе (24%).

Как организуют путешествия

Большинство участников опроса — 86% — отметили, что самостоятельно организовывают путешествия по России, 7% доверяют это своим компаньонам по путешествию и ещё 7% — туристическим агентствам.

Аналитики «МТС Банка» отмечают снижение количества транзакций в турагентствах на 20% в июне 2025 г. по сравнению с июнем 2024 г., что также может свидетельствовать об увеличении интереса россиян к самостотельным путешествиям.

Согласно данным опроса «МТС AdTech», 41% респондентов чаще всего планируют путешествия с помощью «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру» отметили 21% опрошенных, «Авито Путешествия» — 18%, «Авиасейлс» — 16% и Ozon Travel — 15%.