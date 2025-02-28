В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов «МТС AdTech» в Telegram выросло в 7 раз

По данным внутренней аналитики, с января по декабрь 2024 г. количество рекламных кампаний клиентов МТС AdTech в Telegram Ads выросло до 70 тыс. с девяти тыс. в месяц. Всего за 2024 г. рекламодатели запустили более 470 тыс. кампаний в Telegram. Ключевыми драйверами роста стали новые визуальные форматы и появившаяся у клиентов «МТС AdTech» возможность первыми в России использовать для таргетинга в Telegram данные Big Data МТС и данные внешних поставщиков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Одной из основных причин роста интереса к Telegram Ads мы видим возможность подключения Big Data для запуска как охватных кампаний, так и персонализированных коммуникаций. МТС AdTech исторически лидирует работу с данными в Telegram Ads и постоянно подключает новых поставщиков. Сейчас с нами работают такие крупные поставщики данных как «Магнит», Х5 Group и другие крупные ритейлеры, представители фармацевтической отрасли и отрасли развлечений. В 2024 г. мы запустили обновленный кабинет трейдинг-деска, что позволило рекламодателям упростить запуск и аналитику рекламных кампаний. Теперь пользователям доступен интерфейс Telegram Ads на русском языке, массовый запуск, редактирование объявлений с помощью искусственного интеллекта», – сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

На росте количества рекламных кампаний сказались и обновления в Telergam. В 2024 г. на платформе появилась возможность добавлять в текст объявления статичные изображения, анимацию и видео; ставить рекламные блоки не только в конце ленты канала, но и между постами. Кроме того, порог входа для рекламы в Telergam для клиентов «МТС AdTech» стал ниже: минимальный бюджет уменьшился до 500 евро с 1,5 тыс. евро, а в отдельных предложениях — до 250 евро.

По данным внутренней аналитики «МТС AdTech», основным драйвером роста количества рекламных кампаний стали представители малого и среднего бизнеса. Драйвером роста по среднему чеку остается крупный бизнес. С декабря по январь 2024 г. средний чек у топ 150 рекламодателей увеличился в 3,5 раза, среднегодовой темп роста составил 246%.

«Нам приятно видеть эффект от наших инноваций. Являясь первопроходцами по работе с внешними данными в Telegram Ads, мы ощущаем высокую заинтересованность игроков рынка в популяризации нового канала, лидирующего по темпам роста пользователей среди платформ. Мы ценим усилия коллег, которые вместе с нами вносят вклад в повышение значимости Telegram как рекламного инструмента за счёт добавления новых источников данных. На фоне роста стоимости конверсий в традиционных каналах интернет-рекламы на 30% за год, мы видим всю важность развития таких инструментов как Telegram Ads, который уже сейчас стал глотком свежего воздуха и хорошей альтернативой консервативным подходам на рынке интернет-рекламы», – сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Больше всего рекламных кампаний в Telegram запустили представители бьюти-индустрии (68 тысяч), на втором месте – медиа и СМИ (34 тысячи), на третьем – ритейл, супермаркеты (33 тысячи).

«Использование возможностей Big Data позволило более гибко настраивать рекламные кампании. Это сделало платформу привлекательной в том числе и для рекламодателей с ограниченными бюджетами, например, для небольших косметических брендов и магазинов, а также стартапов в сфере медиа. В этом году мы планируем усилить работу с сегментом малого и среднего бизнеса, потому что видим там потенциал для развития», – сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Что касается маркетинговых активностей, то чаще всего используются рекламные объявления – упоминание бренда/товара/услуги без конкретного предложения пользователям – (238 тыс. сообщений), на втором месте по популярности – информация о промокодах (56 тыс.), на третьем – о скидках (44 тыс.). Меньше всего сообщений о распродажах – 532 сообщения.

«Рекламные сообщения, информация о промокодах и скидках могут быть отправлены, например, через чат-ботов напрямую к определенному сегменту целевой аудитории, что делает предложение бренда более персонализированным. Кроме того, промокоды и скидки часто действуют на ограниченный срок и бренды могут в режиме реального времени оповещать клиентов о своих предложениях», – сказал коммерческий директор рекламного бизнеса Артем Пуликов.

Исследование проведено на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС и данных внутренней аналитики «МТС AdTech».