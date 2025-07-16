МТС AdTech: россияне стали больше следить за здоровьем

Согласно данным опроса МТС AdTech, 61% жителей России стали меньше употреблять алкогольные напитки, из них 35% — сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается и в уменьшении потребления сладких газированных напитков (сообщили 34% респондентов) и энергетиков (33% опрошенных). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Потребление алкоголя сократили 52% представителей поколения Х и по 46% представителей остальных поколений. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33% респондентов из этой возрастной группы. От энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.

За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе. Квас стали пить чаще 26% респондентов. Стоит отметить, что покупные летние напитки пользуются у опрошенных большей популярностью, чем напитки приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам.

«Данные опроса показывают, что беби-бумеров можно назвать поколением ЗОЖ — именно они чаще остальных пьют полезные напитки — квас (31%), компоты и морс (20%) и воду с добавлением сока (10%). Поколение Y в летний период чаще остальных предпочитает холодный чай (17%), поколение Х — квас (32%). Анализ покупательских паттернов разных поколений дает возможность более точно выстраивать рекламные стратегии, основываясь не на субъективных представлениях о ценностях людей разных возрастов, а на их реальных запросах. Например, считается, что для зумеров исключительно важна забота о здоровье, но они чаще, чем другие поколения, пьют сладкие газированные напитки (17%) и холодный чай (17%). Это говорит о выборе не столько пользы, сколько вкуса и впечатлений, что может стать хорошим заходом для креатива», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Самые летние напитки

Самым летним напитком у россиян остается квас, раз в неделю его в теплое время года пьют 41% респондентов. На нем же 50% респондентов готовят окрошку. Для сравнения — только 21% респондентов готовят национальное блюдо на кефире или айране, еще меньше — 7% — на минеральной воде.

В числе самых употребляемых летних напитков, кроме кваса, 40% опрошенных назвали холодный чай, 36% — морс и компот, каждый третий — 30% — только летом пьет сладкие газированные напитки, 20% — воду с добавлением сока. По 19% участников опроса исключительно в теплый сезон пьют молочные коктейли и холодный кофе.

Об опросе

МТС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в июне 2025 г.

Поколения: беби-бумеры — с 1946 по 1964 гг.; поколение X (иксы) — с 1965 по 1980 гг.; поколение Y (миллениалы) — с 1981 по 1995 гг.; поколение Z (зумеры) — с 1996 по 2010 гг.