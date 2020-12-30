Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных

Russ Outdoor и «Квант» (совместное предприятие «Газпром-Медиа холдинга» и «Максимателеком») создадут технологическое решение для таргетирования наружной рекламы на основе больших данных и аналитики.

Оно позволит настраивать рекламные ролики на целевую аудиторию рекламодателя, сохраняя при этом охват и частоту контакта. Технология профилирования аудитории в режиме реального времени позволит увеличивать долю целевой аудитории при сохранении всех преимуществ традиционной наружной рекламы. Это принципиально новое решение на рынке Out Of Home станет доступно рекламодателям в первом квартале 2021-го года.

Совместный продукт Russ Outdoor и «Квант» позволяет оперативно анализировать профиль аудитории, которая прямо сейчас находится перед digital-экраном. На основе анализа данных система мгновенно определяет долю целевой аудитории рекламодателя в зоне видимости этой конструкции и в режиме онлайн непрерывно принимает решение о том, ролик какого рекламодателя лучше демонстрировать в данный момент. На первом этапе продукт планируется внедрить на четырехстах цифровых экранах Russ Outdoor в Москве и Санкт-Петербурге.

На рекламных конструкциях Russ Outdoor установлены Wi-Fi-сенсоры, которые считывают идентификаторы мобильных телефонов (МАС-адреса), находящиеся в непосредственной близости от цифрового экрана - около 13 миллионов уникальных идентификаторов в месяц. Для создания портрета аудитории эти данные совмещаются с базой более чем 40 миллионов аудиторных профилей Data-платформы «Квант». Они формируются на основе истории взаимодействий пользователей с сайтами, приложениями, наружной рекламой и данных публичных Wi-Fi сетей. При этом платформа не работает с персональными данными, вся информация анонимная и агрегированная. Далее алгоритмы объединяют различные данные и формируют характеристики для сегментации профилей аудитории.

Новый продукт призван совместить лучшее – классическую цифровую наружную рекламу с ее цикличностью показа, и настройку этого показа под конкретное таргетирование. Другими словами, каждый показ рекламы становится более эффективным, что приводит к существенному увеличению доли целевой аудитории по итогам рекламной кампании.

«Благодаря нашей работе с большими данными и сотрудничеству с «Квант», мы сможем предлагать клиентам рекламные продукты, которые ранее были недоступны в наружной рекламе, но уже стали привычными в других медиа», - сказал коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк.

Для таргетирования будут доступны наиболее популярные категории: пол, возраст, уровень дохода, семейное положение и интересы аудитории. Подобные размещения будут доступны не только при закупке рекламы «по контактам», но и при стандартной модели.

«Наше сотрудничество с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor позволит рекламодателям использовать новейшие технологии анализа данных для запуска таргетированных кампаний на digital-билбордах и получения уникальных аналитических отчетов, расширяя возможности классической модели outdoor-рекламы. Мы видим высокий спрос на такие решения: клиенты и агентства заинтересованы в повышении эффективности рекламных размещений на основе анализа больших данных. Мы рады, что AdTech инструменты и крупнейшая в России база O2O-данных «Кванта» помогут Russ Outdoor увеличивать эффективность инвентаря за счет развития совместных технологических решений», - отметил Артем Пуликов, генеральный директор компании «Квант».

По данным проведенных исследований, при классическом размещении в цикле таким образом аффинитивность аудитории можно увеличить более чем в полтора раза.