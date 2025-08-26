Разделы

Аналитика «МТС AdTech»: названы поколения, считающие себя самыми модными

«МТС AdTech» выяснил, зумеры претендуют на звание самого модного поколения. Согласно данным исследования «МТС AdTech» две трети (59%) россиян считают себя модно одетыми, а абсолютно уверены в своей модности 20% зумеров и только 10% людей поколения Y, 5% — поколения Х и 3% беби-бумеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Однако чаще других стараются следить за своим стилем и идти в ногу со временем представители поколения Х (56%) и беби-бумеров (53%). Среди поколения Y и зумеров процент тех, кто следит за модой и считает себя отчасти стильным — 46% и 47% соответственно.

Быть немодным сегодня тоже модно: по три четверти респондентов из поколений беби-бумеров и «игреков» не считают себя модными и не видят смысла в моде. Среди зумеров и людей поколения X тех, кто не считают себя модными немного меньше, 35% и 38% соответственно.

Практически каждый второй участник опроса за последний год стал чаще видеть стильно одетых людей на улицах.

«С уходом эпохи глянца отношение к моде изменилось. Нет единых стандартов моды, зато есть разные инфлюенсеры со своими уникальными взглядами на стиль и на потребление продуктов фешн. Поэтому мы видим одновременно и тренд на ресейл и медленную моду, и стремительно меняющиеся короткие тренды, например, обусловленные выходом фильмов. Мода стала игрой, производителям остается только вовлекать в нее потребителей, используя разные каналы коммуникации, которые заняли место привычного когда-то тяжелого глянца», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Глянцевые журналы о моде в печатной версии читают всего 6% россиян, больше всего поклонников печатного глянца — в Северо-Западном (9%), Уральском (9%), Приволжском (7%) и Центральном (7%) федеральных округах.

В формате онлайн глянцевые журналы читают 17% респондентов. По данным опроса «МТС AdTech», чаще всего глянец читают в Северо-Кавказском (22%), Центральном (20%) и Уральском (20%) федеральных округах.

