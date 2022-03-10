«1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис», ред. 2.3 компании «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Отраслевое решение «1С:Фастфуд. Фронт-офис», ред. 2.3 предназначено для автоматизации процессов обслуживания гостей в независимых и сетевых предприятиях питания любых форматов и концепций, работающих в формате быстрого обслуживания (без официанта).

Возможности программы

• Несколько вариантов меню в зависимости от даты, времени, дня недели. Разные цены на блюда для каждого вида меню. Модификаторы, бизнес-ланчи и комплексные блюда.

• Рабочее место кассира: ввод и расчет заказа гостя с учетом отраслевой специфики, чек за чеком, с использованием сенсорного экрана POS-терминала (в том числе и с двумя экранами).

• Рабочее место повара с возможностью управления приготовлением как заказа в целом, так и каждой позицией заказа отдельно.

• Электронная очередь. Вывод на внешние информационные дисплеи информации о статусе приготовления заказов и их готовности к выдаче гостю.

• Широкий спектр подключаемого торгового оборудования — ККТ-онлайн, принтеры чеков, дисплеи покупателя, сканеры ШК, считыватели карт и т. д.

• «Управление доставкой» и рабочее место Call-центр, интеграция с «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда» и Delivery Club, мобильное приложение для Курьера, электронное меню, работа с картографическими сервисами «Яндекс».

•Обмен данными:

- Линейка решений «1С:Общепит»: калькуляция, учет производства и реализации продукции, расчет себестоимости выпуска, складской, бухгалтерский и налоговый учет.

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- 1С:Управление предприятием общепита и контроль бизнеса в одной программе: продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, отчетность и CRM, удаленная работа при наличии интернет, контроль бизнеса в режиме онлайн на смартфоне или планшете для владельцев и руководителей.

- EГАИС: формирование «Актов вскрытия тары алкоголя» со считыванием Акцизной марки.

Что нового

• Универсальная интеграция с популярными сервисами безналичных чаевых (CloudTips, Delivery Club, Tips, «СберЧаевые», «Нетмонет», «ЧаЧаЧай», «Яндекс.Чаевые», 2tip — список постоянно расширяется).

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• Прием оплаты с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-кодам) через банки «СКБ» и «Открытие» (список планируется расширять по мере подключения других банков).

• Интеграция с решением для киосков «1С-Рарус:Терминал самообслуживания».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.