Foodplex обновила ПО для киосков самообслуживания «Киоск 2.0»

Foodplex, входящая в экосистему Сбербанка, анонсировала выход новой версии программного обеспечения «Киоск 2.0» для терминалов самообслуживания, которые возможность гостям ресторана самостоятельно выбрать блюда и оплатить заказ банковской картой.

Терминалы самообслуживания сокращают издержки заведения на персонал, позволяют оптимизировать бизнес-процессы, увеличить скорость обслуживания гостей и повысить средний чек в заведении.

Программа является эффективным сервисом, позволяющим фастфудам снизить нагрузку на кассу в часы пик и обеспечить высокую пропускную способность заведения. Программное решения “Киоск 2.0” в системе R-Keeper используется совместно с технологией электронной очереди, что позволяет полностью исключить контакт с кассиром – оформленный и оплаченный через киоск заказ гость забирает в окне выдачи. Информация о готовности заказа отображается на специальном гостевом экране. На сегодняшний день терминалами самообслуживания пользуются более 75% посетителей ресторанов быстрого питания.

Новая версия программного обеспечения «Киоск 2.0» поддерживает операционную систему Linux и использует последние технологии Java и html 5, которые позволяют легко менять дизайн интерфейса терминала для каждого клиента.

Программа интегрируется с системами аналитики, CRM, видеонаблюдения, распознавания лиц и другими сервисами, которые дают возможность анализировать предпочтения гостей. Модернизированный интерфейс менеджерской части позволяет быстро настраивать терминал и создавать сценарии рекламных блоков для демонстрации гостям.

«Уже более 60 000 заведений по всему миру выбрали программное обеспечение R-Keeper для решения задач по автоматизации бизнеса. Система Киоск 2.0 подойдет сетевым ресторанам сегмента фастфуд, кафе, столовым, кинотеатрам, а также аквапаркам и другим спортивным объектам», - отметил генеральный директор Foodplex Никита Нечаев.

В дальнейшем в «Киоск 2.0» появится возможность оплаты заказа наличными: гость делает заказ на терминале, получает чек с номером заказа и оплачивает заказ на кассе. Программа будет поддерживать отсроченную отправку заказа на кухню — гость сможет указать на терминале, когда он придет за едой, и заказ будет приготовлен к этому времени.

Также команда работает над простым решением для интеграции сторонних сервисов, например, прогноза погоды: в дождливую погоду Киоск будет предлагать горячий чай, а в жару — холодные напитки, и системы распознавания лица и голоса, которая позволит оплачивать заказ, посмотрев в камеру или сказав нужную фразу.