Банк «Русский Стандарт»: в первом квартале 2024 г. доля офлайн-покупок через СБП выросла до 29%

Банк «Русский Стандарт» выяснил, что чаще всего россияне оплачивают с помощью Системы быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших в стране), в первом квартале текущего года заметно выросла доля офлайн-покупок. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

СБП продолжает набирать обороты популярности. Как показала статистика эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», количество платежей через СБП с января по март 2024 г. выросло на 21% относительно аналогичного периода 2023 г. При этом, если годом ранее онлайн был практически абсолютным лидером с долей в 93% против 7% у офлайна. То в первом квартале 2024 года доля классических покупок выросла до 29%, а 71% пришелся на интернет-платежи.

Столь заметный рост офлайне вполне объясним – СБП все прочнее входит в повседневную жизнь россиян. Теперь сервис используется не только во время интернет-шопинга, но и в привычных походах по магазинам и супермаркетам, где в кассовых зонах можно оплатить покупки в одно касание смартфоном через СБП. Это могут быть и QR-коды на экранах касс самообслуживания, и специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах торговых точек.

Кстати, средний чек одной офлайн-покупки также выше, чем в онлайне – 1,27 тыс. руб. против 913 руб., соответственно.

В число категорий-лидеров в онлайне, по данным банка, вошли супермаркеты, детская одежда и фастфуд.

При этом в офлайне среди самых популярных категорий оказались магазины одежды, гипермаркеты (бытовое оборудование, мебель, электроприборы, одежда, косметика и пр.) и товары для дома.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам онлайн- и офлайн-покупок через Систему быстрых платежей в первом квартале 2024 и 2023 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. «Русский Стандарт» – член Ассоциации «ФинТех». Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил «СБПэй». Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.