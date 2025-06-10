Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

Буров Глеб


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech 1
10.03.2020 Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буров Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
Dynamic Yield 5 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Consult Universal 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Surfingbird - Серфингберд - российская служба поисковых рекомендаций 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 56 1
Магнит Омни 4 1
Нейтив Медиа 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Smelborn Enterprises 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1312 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 97 1
Data monetization - Монетизация данных 1714 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 508 1
NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Бещеков Антон 1 1
Марлье Людмила 3 1
Бузина Андрей 2 1
Островцев Дмитрий 2 1
Гужиков Павел 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3608 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
VK Skillbox - Скилбокс 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще