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Буров Глеб
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech 1
|10.03.2020
|Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда 1
Буров Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
|Dynamic Yield 5 1
|VK - Mail.ru Group 3486 1
|Consult Universal 2 1
|VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
|Surfingbird - Серфингберд - российская служба поисковых рекомендаций 1 1
|NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
|VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 1
|VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
|VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
|Consult Universal Inshoper 2 1
|Бещеков Антон 1 1
|Марлье Людмила 3 1
|Бузина Андрей 2 1
|Островцев Дмитрий 2 1
|Гужиков Павел 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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