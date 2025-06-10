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NativeRoll Технологическая платформа
УПОМИНАНИЯ
NativeRoll и организации, системы, технологии, персоны:
|ADG Group - АДГ 11 1
|VK - Mail.ru Group 3486 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
|Ситников Владимир 6 1
|Адамов Всеволод 1 1
|Островцев Дмитрий 2 1
|Адамов Яков 1 1
|Ситников Владилен 4 1
|Буров Глеб 2 1
|Зенин Максим 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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