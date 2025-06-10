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Индексная книга (каталог) CNews*
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NativeRoll Технологическая платформа


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech 1
27.02.2024 Дмитрий Островцев возглавил AdTech-компанию UMG 1
31.05.2019 Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы – Bumper Ads в видеосети Nativeroll 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

NativeRoll и организации, системы, технологии, персоны:

ADG Group - АДГ 11 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 711 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 1
VK - Mail.Ru myTarget 149 1
Ситников Владимир 6 1
Адамов Всеволод 1 1
Островцев Дмитрий 2 1
Адамов Яков 1 1
Ситников Владилен 4 1
Буров Глеб 2 1
Зенин Максим 11 1
Европа Восточная 3109 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Индонезия - Республика 975 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 305 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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