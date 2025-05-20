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Ситников Владилен


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Платформа «Безтендера.рф» запустила новое направление — для дизайнеров 2
25.06.2024 UMG Team запускает программатик-платформу для интернет-магазинов 1
27.02.2024 Дмитрий Островцев возглавил AdTech-компанию UMG 1
15.01.2019 Россияне строят космическую рекламу, видимую с Земли. Впервые названа цена 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Ситников Владилен и организации, системы, технологии, персоны:

UMG Team - Юэмджи Групп 1 1
ADG Group - АДГ 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 767 1
StartRocket 1 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4883 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 252 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
Data monetization - Монетизация данных 1693 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 191 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 104 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7043 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14011 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12633 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9860 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 699 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
Адамов Всеволод 1 1
Ситников Владимир 6 1
Островцев Дмитрий 2 1
Адамов Яков 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Европа Восточная 3109 1
Луна - спутник Земли 1488 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
Индонезия - Республика 972 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 302 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2557 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
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