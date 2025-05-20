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Ситников Владилен
УПОМИНАНИЯ
Ситников Владилен и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 767 1
|StartRocket 1 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
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