Дмитрий Островцев возглавил AdTech-компанию UMG

Под руководством Дмитрия Островцева UMG планирует представить новые продукты, в том числе инновационные решения для e-commerce.

Опыт Дмитрия в digital-маркетинге – более 12 лет. До перехода в UMG он занимался выводом на рынок Индонезии стартапа Gravity Field. С 2015 по 2021 гг. как коммерческий директор и со-основатель развивал платформу Nativeroll. Ранее он отвечал за инновации в BBDO Group, а также выступал консультантом девелоперских компаний, в числе которых ADG group с московским проектом «Место встречи». Помимо этого, Дмитрий был старшим преподавателем факультета маркетинга и рекламы НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители UMG.

В UMG Дмитрий Островцев сфокусируется на стратегии развития и управлении группой компаний. Основатель и партнер UMG Всеволод Адамов останется ответственным за международное развитие компании. Другой партнер проекта — Владилен Ситников — продолжит отвечать за разработку продуктов группы. Ранее занимавший позицию генерального директора Яков Адамов в конце 2023 г. принял решение покинуть компанию и присоединиться другому проекту в сфере TravelTech, до марта 2024 г. он передаст новому CEO UMG все дела.

«Мое знакомство с основателем UMG Всеволодом Адамовым началось в 2012 г. в «Газпром Медиа Диджитал», а с ее CPO — Владом Ситниковым — мы познакомились в 2017 г., когда я работал в Nativeroll. На протяжении многих лет мы сотрудничали, а сегодня я рад объявить о своем назначении новым CEO группы компаний UMG. Я уверен, что мой опыт поможет группе компаний достичь новых высот, — сказал Дмитрий Островцев. — Мой опыт работы с технологическими продуктами и AdTech платформами в России, США и Индонезии будет ценным активом для экспансии UMG на международные рынки. Что касается продуктового портфеля, в дополнение к DSP и SSP, мы сосредоточимся на разработке B2B SaaS решений для наших партнеров и масштабируем это направление. А наш новый Retail Media продукт укрепит нашу позицию лидера на рынках AdTech и MarTech».

«Мы познакомились с Дмитрием во времена его работы на позиции CCO в NativeRoll, где он зарекомендовал себя как высококлассный специалист, обладающий глубокими знаниями и многолетним опытом в сфере programmatic. UMG демонстрирует активный рост и стремится расширять горизонты, поэтому мы остро нуждаемся в таких профессионалах, как Дмитрий. Я убежден, что его уникальный опыт сыграет ключевую роль в развитии UMG и реализации наших стратегических задач», — отметил партнер и CPO UMG Владилен Ситников.

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UMG занимается разработкой, лицензированием и внедрением AdTech-решений. Компания работает на рынке алгоритмических закупок на территории России, СНГ и Восточной Европы. Кроме того, UMG развивает направление разработки и внедрения SaaS AdTech-продуктов для проектов любого масштаба.

Первым продуктом компании в 2016 г. стала SSP-платформа, в 2021 г. компания запустила собственную DSP платформу, а в 2022 г. получила статус резидента «Сколково». В 2023 г. UMG запустила направление лицензирования собственного ПО. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 250 млн руб., а чистая прибыль выросла в 3,3 раза по сравнению с 2022 г. В планах компании на 2024 г. — запуск решений в сфере e-commerce и автоматизации процессов закупки и продажи рекламы.