Разделы

ПО Софт Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

UMG Team запускает программатик-платформу для интернет-магазинов

Российский разработчик AdTech-решений Union Media Group Team запускает платформу Retail Media. Она позволит e-commerce-площадкам монетизировать свой трафик через размещение баннеров и видеорекламы. Например, e-commerce-площадка с ежемесячным трафиком в 1 млн. уникальных пользователей сможет генерировать выручку порядка 1-3 млн. руб. Владельцы площадок смогут настраивать и запускать кампании через личный кабинет в DSP (Demand-side Platform), контролировать и адаптировать более 50 таргетинговых опций. Встроенные в платформу алгоритмы машинного обучения оптимизируют аукцион, подбирают персонализированные и релевантные для аудитории сайта размещения. Подключиться к Retail Media и начать использовать платформу можно бесплатно. Об этом CNews сообщили представители UMG Team.

UMG Retail Media — это технологическая платформа для дополнительного дохода e-commerce-площадок, которая позволяет размещать таргетированную рекламу сторонних брендов в веб- и мобильной версиях магазина. Доступные форматы рекламы включают видео (InStream, OutStream), аудио и баннеры. Детальные настройки рекламной кампании и алгоритмы машинного обучения позволяют встраивать рекламу в пользовательский опыт покупателей маркетплейса и делать ее интересной. Например, e-commerce-площадка с товарами для детей с помощью платформы может разместить рекламу семейной ипотеки банков или специальных тарифных планов телеком-операторов в виде интерактивных игр.

Владилен Ситников, руководитель направления UMG Retail Media: «Одним из заметных трендов в интернет-маркетинге в последние годы стало снижение трафика поисковиков в пользу маркетплейсов — сегодня в любимых магазинах люди не только покупают, но общаются и получают информацию. Естественным следствием тренда стал интерес рекламодателей к поверхностям e-comm и позитивный на это отклик от наиболее крупных маркетплейсов — Wildberries и Ozon. Последние все активнее инвестируют в разработку внутренних рекламных кабинетов и технических возможностей для разноформатных размещений. Мы надеемся, что благодаря технологиям UMG, протестировать новые маркетинговые возможности, получить дополнительный источник дохода и в перспективе стать саморазвивающейся экосистемой сможет каждая e-commerce-площадка».

Все взаимодействие с платформой и запуск рекламных кампаний осуществляется в личном кабинете в DSP (Demand-side Platform). Платформа позволяет настраивать и менять в реальном времени более пятидесяти таргетов, включая финансовые стратегии (например, CPM или CPC), частоту и периодику показов, операционные системы, типы устройств, пол, возраст, географию и доходы аудитории и многие другие. Пользователи также получают развернутую аналитику с оценкой эффективности кампании: показами, кликами, CPM, CPC, CTR, View Rate. Команда заботы UMG обучает представителей e-commerce-площадок использованию платформы, дает рекомендации и консультации по предпродажной подготовке рекламного инвентаря.

«Газпром инвест» перенесла систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
postgrespro

Для планирования кампании подключенным к Retail Media площадкам доступен калькулятор потенциальной выручки. Инструмент дает возможность просчитать ежемесячный доход с учетом уникальных характеристик площадки и объемами рекламы. Так, e-commerce-площадка с ежемесячным трафиком в один млн уникальных пользователей сможет генерировать выручку порядка 1-3 млн руб.

Пользователям доступно два формата сотрудничества с платформой UMG Retail Media: подключение к сети и приобретение доступа к SaaS (Software as a service). Формат подключения к сети бесплатный, он позволит делать размещения рекламодателей из сетки партнеров UMG с полным контролем кампаний и инвентаря на стороне e-commerce-площадки. Формат SaaS — платный, стоимость варьируется в зависимости от объема коммерческих размещений и нагрузки, он позволяет делегировать настройку и запуск кампаний специалистам UMG. В обоих форматах выручка с кампаний поступает на счет площадки ежемесячно. Комиссия платформы составляет 30%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Microsoft стала без спроса копировать информацию с ПК пользователей в свое облако. Россиян тоже касается. Как это отключить

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Главный мировой производитель HDD начал массово продавать подержанные «винчестеры» через интернет. По цене они почти как новые

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024