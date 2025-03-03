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Магнит Омни
|03.03.2025
|«Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech 1
|25.02.2025
|«Магнит» представил обновленное мультиформатное приложение 1
|13.11.2024
|«Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1
Магнит Омни и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
|Yandex - Яндекс 7453 1
|Магнит Доставка 13 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 1
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