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Магнит Омни


03.03.2025 «Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech 1
25.02.2025 «Магнит» представил обновленное мультиформатное приложение 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Магнит Омни и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
Yandex - Яндекс 7453 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 864 3
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 50 3
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 676 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 89 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 1
Data monetization - Монетизация данных 1642 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1062 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 218 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4526 1
Магнит Доставка 13 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 183 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 2
Марлье Людмила 2 1
Зубов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1330 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 912 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
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