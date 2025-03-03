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Ардаширов Денис
|03.03.2025
|«Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech 1
Ардаширов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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