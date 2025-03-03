Получите все материалы CNews по ключевому слову
Марлье Людмила
|03.03.2025
|«Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech 1
|09.12.2022
|В «Сбермаркете» появились прямые эфиры 1
Марлье Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит Омни 3 1
|Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10595 1
|AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.