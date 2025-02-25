«Магнит» представил обновленное мультиформатное приложение

«Магнит», российский ритейлер, представил обновленную версию своего мультиформатного приложения для покупателей («Магнит: акции и доставка»). «Магнит» первым в российском ритейле объединил все свои розничные форматы в одном приложении и персонализировал продукт под клиента и его покупки. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Теперь все сервисы компании — как онлайн, так и офлайн — интегрированы на главном экране, предоставляя пользователям единый доступ ко всей экосистеме «Магнита». Приложение объединило доступ к каталогу товаров офлайн-магазинов, доставку продуктов, заказ косметики, аптечной продукции, товаров из многомиллионного ассортимента маркетплейса «Магнит Маркет», доступ к возможностям программы лояльности «Магнит Плюс» и др.

В обновленном приложении реализован принципиально новый уровень персонализации. Главная страница не просто агрегирует все сервисы «Магнита», но и адаптируется под каждого пользователя. Приложение анализирует его покупки и предпочтения как в розничных магазинах, так и онлайн, чтобы предлагать самые актуальные товары, скидки и сервисы. Специально разработанный автоматизированный сервис на лету подстраивает интерфейс приложения так, чтобы клиенту было удобно покупать то, что он хочет. Детальное изучение поведения пользователей и моделирование пути клиента на основе накопленных данных, позволило сделать взаимодействие с приложением максимально комфортным и релевантным.

Запуск обновленного приложения стал результатом работы по развитию цифровой инфраструктуры и аналитики данных в «Магните», направленной на создание единого, удобного и персонализированного продукта для покупателей.

Гюванч Донмез, директор бизнес-группы «Магнит Омни»: «Обновленное приложение — это важный шаг в развитии нашего бизнеса, который позволяет нам не только улучшить клиентский опыт, но и укрепить конкурентные преимущества на рынке. Компания объединила все свои розничные форматы в одном приложении, предложив клиентам уникальный омниканальный опыт. Мы использовали инновационные подходы в управлении командой, чтобы объединить усилия разработчиков, аналитиков и бизнес-подразделений. Это позволило нам создать уникальный в российском ритейле продукт в рекордные сроки. Мы продолжаем инвестировать в технологии, чтобы быть лидерами в отрасли».

Андрей Корыстин, директор по продукту «Магнит Омни»: «Мы обновили приложение, сделав его удобнее для покупателей. Нам очень важно, чтобы каждый клиент «Магнита» мог реализовать в нашем периметре как можно больше покупательских миссий. Мультиформатный шопинг — это возможность выбирать, как и где удобнее совершать покупки: в ближайшем продуктовом магазине «у дома» или онлайн с доставкой, через маркетплейс или в «Магнит Косметике». Приложение адаптируется под предпочтения клиента: если клиент чаще покупает продукты определенной категории или придерживается конкретного бренда шампуня - мы выделим для него соответствующие розничные форматы, где он может купить это, и предложим релевантные скидки. Интерфейс приложения адаптируется под каждого пользователя так, чтобы ему было удобно покупать то, что он хочет. В основе такой гибкости лежит большая работа с данными и усовершенствованные ИТ системы, которые мы обновляли последний год».