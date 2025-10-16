Разделы

Кадры Интернет E-commerce
|

«Магнит» объявляет об изменениях в руководстве бизнес-группы «Магнит Омни» и формата «Заряд от Магнита»

ПАО «Магнит», российский ритейлер, объявляет об изменении в руководящем составе бизнес-группы «Магнит Омни» и бизнес-формата ultra-convenience магазинов «Заряд от Магнита». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Никита Герц принимает руководство бизнес-группой «Магнит Омни», сохраняя за собой позицию директора формата «Заряд от Магнита». Коммерческий директор последнего Георгий Михайлов переходит на позицию заместителя директора формата.

Гюванч Донмез завершает работу в роли директора «Магнит Омни» и переходит в Совет директоров ПАО «Магнит». Он принял это решение вместе с командой менеджмента «Магнита». В новой роли члена Совета директоров «Магнита» Гюванч будет курировать бизнес «Омни» и реализацию других цифровых проектов группы, консультировать команды и помогать в ключевых направлениях развития «Магнита».

Гюванч Донмез пришел в «Магнит» в 2022 г., возглавив направление электронной коммерции. За это время «Магнит Доставка» из стартапа выросла до одного из ключевых игроков рынка российского фудтеха, удваивая свой бизнес в последние два года. Под руководством Гюванча «Магнит» перезапустил программу лояльности «Магнит Плюс» и мобильное приложение, которое объединило в себе все розничные форматы ритейлера, создав фундамент для развития экосистемы «Магнита». В начале 2025 г. в «Омни» была сформирована сильная команда и запущена единая ритейл-медиа платформа Магнит ADS, которая уже показывает высокую динамику роста.

Никита Герц стоял у истоков создания «Магнит Омни» и руководил форматом «Магнит Фудтех». Его переход на позицию директора «Магнит Омни» позволит сохранить преемственность и сфокусироваться на стратегических целях без потери темпов развития.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Евгений Случевский, генеральный директор ПАО «Магнит»: «Гюванч многое сделал для роста "Омни" и "Магнита" в целом. Мы очень благодарны ему за это. Он остается частью команды – теперь в другой роли, которая позволит сохранять связь с бизнесом и поддерживать нас своей экспертизой. Уверен, что Никита успешно продолжит эту работу: он прекрасно ориентируется в бизнесе "Омни" и продолжит реализацию намеченной стратегии».

Гюванч Донмез, стратегический советник ПАО «Магнит»: «"Магнит Омни" — это сильный бренд, сильная команда и важная часть моей профессиональной жизни. За почти три года нам вместе удалось добиться отличных результатов, я получил огромный опыт и многому научился. Теперь моя роль меняется, но связь с бизнесом и людьми остается. Я продолжу помогать компании и быть рядом, когда это нужно. Я всегда стремился растить лидеров внутри компании, поэтому очень счастлив, что моим преемником станет Никита».

Никита Герц, директор бизнес-группы «Магнит Омни»: «Моя карьерная траектория в "Магните" прошла от развития онлайн-сервисов вместе с Гюванчем до запуска нового офлайн-формата “Заряд”. Теперь она становится по-настоящему омниканальной. Благодарен Гюванчу и его команде за фундамент, а Евгению - за доверие. Вместе с командами мы будем последовательно усиливать клиентский опыт и развивать экосистему стратегических сервисов, сочетая инновации с операционной дисциплиной и устойчивыми результатами на благо наших клиентов и бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Врут и не краснеют. Российские ИТ-шники массово придумывают липовые резюме, лишь бы взяли на работу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще