«Магнит» объявляет об изменениях в руководстве бизнес-группы «Магнит Омни» и формата «Заряд от Магнита»

ПАО «Магнит», российский ритейлер, объявляет об изменении в руководящем составе бизнес-группы «Магнит Омни» и бизнес-формата ultra-convenience магазинов «Заряд от Магнита». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Никита Герц принимает руководство бизнес-группой «Магнит Омни», сохраняя за собой позицию директора формата «Заряд от Магнита». Коммерческий директор последнего Георгий Михайлов переходит на позицию заместителя директора формата.

Гюванч Донмез завершает работу в роли директора «Магнит Омни» и переходит в Совет директоров ПАО «Магнит». Он принял это решение вместе с командой менеджмента «Магнита». В новой роли члена Совета директоров «Магнита» Гюванч будет курировать бизнес «Омни» и реализацию других цифровых проектов группы, консультировать команды и помогать в ключевых направлениях развития «Магнита».

Гюванч Донмез пришел в «Магнит» в 2022 г., возглавив направление электронной коммерции. За это время «Магнит Доставка» из стартапа выросла до одного из ключевых игроков рынка российского фудтеха, удваивая свой бизнес в последние два года. Под руководством Гюванча «Магнит» перезапустил программу лояльности «Магнит Плюс» и мобильное приложение, которое объединило в себе все розничные форматы ритейлера, создав фундамент для развития экосистемы «Магнита». В начале 2025 г. в «Омни» была сформирована сильная команда и запущена единая ритейл-медиа платформа Магнит ADS, которая уже показывает высокую динамику роста.

Никита Герц стоял у истоков создания «Магнит Омни» и руководил форматом «Магнит Фудтех». Его переход на позицию директора «Магнит Омни» позволит сохранить преемственность и сфокусироваться на стратегических целях без потери темпов развития.

Евгений Случевский, генеральный директор ПАО «Магнит»: «Гюванч многое сделал для роста "Омни" и "Магнита" в целом. Мы очень благодарны ему за это. Он остается частью команды – теперь в другой роли, которая позволит сохранять связь с бизнесом и поддерживать нас своей экспертизой. Уверен, что Никита успешно продолжит эту работу: он прекрасно ориентируется в бизнесе "Омни" и продолжит реализацию намеченной стратегии».

Гюванч Донмез, стратегический советник ПАО «Магнит»: «"Магнит Омни" — это сильный бренд, сильная команда и важная часть моей профессиональной жизни. За почти три года нам вместе удалось добиться отличных результатов, я получил огромный опыт и многому научился. Теперь моя роль меняется, но связь с бизнесом и людьми остается. Я продолжу помогать компании и быть рядом, когда это нужно. Я всегда стремился растить лидеров внутри компании, поэтому очень счастлив, что моим преемником станет Никита».

Никита Герц, директор бизнес-группы «Магнит Омни»: «Моя карьерная траектория в "Магните" прошла от развития онлайн-сервисов вместе с Гюванчем до запуска нового офлайн-формата “Заряд”. Теперь она становится по-настоящему омниканальной. Благодарен Гюванчу и его команде за фундамент, а Евгению - за доверие. Вместе с командами мы будем последовательно усиливать клиентский опыт и развивать экосистему стратегических сервисов, сочетая инновации с операционной дисциплиной и устойчивыми результатами на благо наших клиентов и бизнеса».