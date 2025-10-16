Разделы

Михайлов Георгий


СОБЫТИЯ


16.10.2025 «Магнит» объявляет об изменениях в руководстве бизнес-группы «Магнит Омни» и формата «Заряд от Магнита» 1
03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке» 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 1
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца 1
04.07.2018 «Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения 1
24.11.2017 Георгий Михайлов -

Аутсорсеры должны научиться работать на результат, а не продавать продукт

 1
22.12.2016 Российские клиенты Oracle определили главные технологии 2017 года 2
10.09.2015 Бюджет города Якутска теперь можно посмотреть онлайн 1
20.04.2015 Власти Якутска: Ни один сотрудник не представляет свою работу без СЭД 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

