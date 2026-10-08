Индексная книга (каталог) CNews*
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Чибисов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Чибисов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 320 2
|Логинов Александр 55 2
|Архипов Дмитрий 13 1
|Павлов Олег 23 1
|Колесников Юрий 10 1
|Асратян Петр 36 1
|Меднов Сергей 124 1
|Орешкин Сергей 8 1
|Говорухин Иван 7 1
|Малышев Игорь 25 1
|Басырова Вероника 2 1
|Михайлов Георгий 10 1
|Якоб Дмитрий 18 1
|Смирнов Олег 16 1
|Левиков Антон 69 1
|Корчагин Руслан 23 1
|Барашов Андрей 3 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Антонов Андрей 21 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Широких Алексей 72 1
|Романов Алексей 51 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Дорогов Алексей 1 1
|Строкович Антон 53 1
|Мартынов Михаил 17 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Морозов Иван 5 1
|Будылин Дмитрий 1 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Ганин Виктор 11 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Аксенова Юлия 12 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Куравский Виктор 1 1
|Куликов Кирилл 9 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Сафонова Ольга 4 1
|Филатенков Алексей 4 1
|Walt Disney Channel 19 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.