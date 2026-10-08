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Чибисов Дмитрий

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «Бюро 1440» и УК «Эльга» впервые в России заключили соглашение через низкоорбитальную спутниковую связь 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
09.10.2018 «Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 1
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
29.11.2017 Абоненты СТ «Алмазавтоматика» переходят на обслуживание в «Ростелекоме» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
24.03.2015 «Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP 1
15.05.2012 «Крок» заложил фундамент для построения единого ИТ-пространства для АК «Алроса» 1
16.04.2012 GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса» 1
29.09.2011 «Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама 1
14.09.2010 Новое решение Microsoft Lync заменит телефонную станцию 1
09.02.2010 «Открытые Технологии» построили VPN для АК АЛРОСА 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Чибисов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 43 7
SAP SE 5630 3
Открытые технологии 731 2
Алроса АК - Алмазавтоматика СТ - Специализированный трест 2 2
Ростелеком 11053 2
Microsoft Corporation 25881 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Сумма Технологий 25 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Cisco Systems 5383 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Schneider Electric 615 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
Poly - Plantronics 144 1
HEC 26 1
Biocad - Биокад 103 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 130 1
Eaton - Tripp Lite 16 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 565 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Новард УК - Novard 73 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3002 1
Столичные аптеки 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 1
Ингосстрах СПАО 485 1
GFG - Lamoda - Купишуз 226 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 364 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Boeing 1032 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Газпром нефть 747 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 464 1
АльфаСтрахование СГ 403 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Совкомбанк ПАО 321 1
Ак Барс Банк 284 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 264 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 122 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8747 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14130 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9438 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13820 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9859 2
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1718 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
Amediateka Home of HBO 4 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
Натрусов Артем 320 2
Логинов Александр 55 2
Архипов Дмитрий 13 1
Павлов Олег 23 1
Колесников Юрий 10 1
Асратян Петр 36 1
Меднов Сергей 124 1
Орешкин Сергей 8 1
Говорухин Иван 7 1
Малышев Игорь 25 1
Басырова Вероника 2 1
Михайлов Георгий 10 1
Якоб Дмитрий 18 1
Смирнов Олег 16 1
Левиков Антон 69 1
Корчагин Руслан 23 1
Барашов Андрей 3 1
Хохлов Игорь 25 1
Антонов Андрей 21 1
Чистякова Анастасия 3 1
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Романов Алексей 51 1
Пирогов Алексей 29 1
Дорогов Алексей 1 1
Строкович Антон 53 1
Мартынов Михаил 17 1
Почкаев Евгений 9 1
Морозов Иван 5 1
Будылин Дмитрий 1 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Гревцев Владимир 22 1
Ганин Виктор 11 1
Тимошкин Андрей 8 1
Аксенова Юлия 12 1
Кузьменко Павел 40 1
Куравский Виктор 1 1
Куликов Кирилл 9 1
Савицкий Владимир 3 1
Сафонова Ольга 4 1
Филатенков Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 11
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Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 70 3
Россия - ДФО - Якутия - Айхал 9 2
Европа Восточная 3140 2
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8578 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 989 2
Черкизон - Черкизовский рынок 179 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6690 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1787 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2523 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7112 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3630 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11773 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10997 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1057 1
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Аренда 2726 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2587 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 751 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3550 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3227 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1930 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4017 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3165 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2158 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4676 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1696 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6239 1
Walt Disney Channel 19 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 274 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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