Максимальная производительность и портативность: мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке»

Мобильные рабочие станции HP уже в продаже в «Ситилинке». Мобильные рабочие станции обеспечивают высокую производительность, гибкость для решения требовательных задач и комфортную работу в любом месте. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

HP zBook Studio G8 525B4EA

Мобильная рабочая станция HP zBook Studio G8 оснащена процессором Intel Core i7-11800H в паре с 16 Гб оперативной памятью стандарта DDR4. Для рендеринга, работы с 3D и другими ресурсоемкими задачами используется видеокарта Nvidia RTX A2000. Объем видеопамяти составляет 4 Гб, по спецификациям RTX A2000 во многом схожа с игровой видеокартой GeForce RTX 3060. RTX A2000 содержит 3328 ядер CUDA, 104 тензорных ядра, 26 ядер RT. Объем жесктого диска составляет 512 Гб. Экран HP zBook Studio G8 изготовлен по технологии IPS с диагональю 15,6 дюймов и разрешением FullHD.

HP zBook Studio G8 525B4EA

Корпус модели HP zBook Studio G8 выполнен из алюминиевого сплава, за счет чего вес устройства составляет всего 1,8кг. На фронтальной части ноутбука присутствует сканер отпечатка пальца для и веб-камера с разрешением 720p. В версии zBook Studio G8 в качестве интерфейсов для подключения доступен один USB Type-A 3.1, HDMI, Thunderbolt 4 (х2), картридер и комбинированный аудиоразъем 3,5мм.

HP zBook Firefly 14 G9 69Q70EAR

Ноутбуки линейки HP zBook Firefly представлены в нескольких конфигурациях, в зависимости от размера дисплея, процессора, объема оперативной и постоянной памяти, видоекарты и предуставленной ОС. Модели с экраном на 14 дюймов построены на основе одного шасси, но используют разные процессоры, видоекарты и другие компоненты. Стоит обратить внимание на характеристики каждой модели, чтобы подобрать идеальное устройство для работы, исходя из потребностей.

HP zBook Firefly 14 G9 69Q70EAR

Во всех трех моделях установлен 14-дюймовый экран, изготовленный по технологии IPS, с матовым покрытием и разрешением FullHD. В качестве интерфейсов для подключения внешних устройств в ноутбуках используются два USB 3.0, два Thunderbolt разъема, один HDMI и комбинированный аудиоразъем 3,5мм. Корпус изготовлен из алюминия, а вес вырьируется от 1,35кг до 1,47кг, в зависимости от конфигурации. Рядом с клавиатурой на всех версиях также расположился сканер отпечатка пальцев для конфиденциальности данных и разблокировки устройства.

Модель zBook Firefly 14 G9 оснащена процессором Intel Core i7- 1255U с частотой 1.7ГГц и 16ГБ оперативной памяти. Для хранения файлов и ПО доступно 512 Гб. Для работы с графикой и других ресурсоемких задач используется видеокарта Nvidia Quadro T550 с 4 Гб видеопамяти. Этот видеоускоритель, согласно тестам, на 16% производительнее, чем версия RTX T500.

Другая конфигурация этой модели, zBook Firefly 14 G8 91K63E8R, построена на процессоре Intel Core i7-1185G7. Чип работает на частоте 3 ГГц в паре с 16 Гб оперативной памяти. SSD-диск, установленный в ноутбуке, предлагает объем 512 Гб. Одно из ключевых отличий от других версий – отсутствие дискретной графики. Для работы с рендерингом, 3D-моделями здесь используется встроенное решение от Intel, Iris Xe.

HP zBook Firefly 16 G9 6B8D9EAR и HP zBook Firefly 15 G8 943B4E8R

HP zBook Firefly 16 G9 6B8D9EAR

В обоих моделях из линейки zBook Firefly установлены экраны с более высокой диагональю 16 и 15 дюймов соответственно. Оба дисплея выполнены по технологии IPS и обладают разрешением FullHD, а покрытие экрана – матовое. Разъемы также не отличются, а именно, два USB Type-A версии 3.0, два Thunderbolt порта, один HDMI и комбинированный разъем 3,5мм для подключения наушников или гарнитуры.

Конфигурация zBook Firefly 16 G9 6B8D9EAR базируется на чипе Intel Core i7-1255U с частотой 1,7 Ггц и 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5. Видеокарта используется от Nvidia, RTX T550 с 4 ГБ видеопамяти. Объем встроенной памяти составляет 512 Гб.

zBook Firefly 16 G9 6B8D9EAR

В модели с 15-дюймовым экраном основой выступает процессор Intel Core i7-1165G7, работающий на частоте 2,8 ГГц. В качестве видеоадаптера используется встроенная графика от Intel, Iris Xe. SSD-диск, установленный в этой версии идентичен и составляет 512 Гб.

Стоимость модели HP zBook Studio G8 525B4EA составляет 199,9 тыс. руб. Стоимость модели HP ZBook Firefly 14 G9 69Q70EAR составляет 198,9 тыс. руб. Стоимость модели HP ZBook Firefly 14 G8 91K63E8R составляет 166,9 тыс. руб. Стоимость модели HP zBook Firefly 16 G9 6B8D9EAR составляет 198,9 тыс. руб. Стоимость модели HP ZBook Firefly 15 G8 943B4E8R составляет 187,9 тыс. руб.