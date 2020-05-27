HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента

HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента, расширяя портфолио персональных систем, которые помогут пользователям эффективно решать бизнес-задачи и сохранять продуктивность, как в условиях удаленной работы, так и во время работы в офисе.

Современные специалисты как никогда ранее нуждаются в оптимальных технологиях и инструментах, около 50% удаленных сотрудников жалуются на нехватку необходимых ресурсов для работы вне офиса. Часто в домашних условиях подключение к интернету приходится делить с семьей или соседями по комнате, поэтому медленная работа сети является ключевой проблемой. Для ИТ-специалистов критически важным становится обеспечение информационной безопасности растущего числа удаленных устройств, находящихся за пределами среды корпоративной защиты.

«В сложившейся реальности с размытыми границами между работой и частной жизнью растет потребность в мобильности персонального компьютера, который обеспечивает дистанционную работу, обучение, коммуникации и развлечения, где бы мы ни находились, – отметил Алекс Чоу (Alex Cho), президент подразделения персональных систем в HP Inc. – Новая линейка станет нашим самым грандиозным анонсом коммерческих продуктов, в числе которых ноутбуки и десктопы Elite последнего поколения, первый в мире эргономичный монитор с минимальным излучением световых волн синего диапазона, 14-дюймовая мобильная рабочая станция, а также наши специализированные сервисы для оптимизации работы удаленных сотрудников. Все эти решения помогают выполнить наши обязательства перед бизнес-сообществом и предоставить сотрудникам производительные устройства для комфортной работы из дома».

Современные сотрудники нуждаются в таких технологиях, которые помогут им работать продуктивно, где бы они ни находились, например: шумоподавление, чтобы заглушить посторонние звуки и сделать голос пользователя более громким и четким; улучшенная подсветка монитора для комфорта при любом освещении; яркий дисплей, облегчающий восприятие информации при работе на улице.

Новые модели HP EliteBook созданы для обеспечения расширенных возможностей подключения и совместной работы и при этом отличаются высокой мощностью и надежностью премиум класса. Поддержка сетей 5G или Gigabit Class 4G LTE облегчает подключение и помогает своевременно выполнять задачи. Широкоугольная камера с углом обзора 88 градусов в сочетании со звуком на базе технологий искусственного интеллекта, уменьшающим фоновый шум, обеспечивают бесперебойную и комфортную видеосвязь. Скошенный торец крышки ноутбука облегчает ее открытие, усовершенствованная клавиатура с прорезиненными мембранными клавишами помогает бесшумно печатать, а интегрированная в веб-камеру шторка позволяет физически закрыть объектив, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.

Новые модели EliteBook 1000 и EliteBook 800 поддерживают работу в сетях 5G или Gigabit Class 4G LTE, обеспечивая надежное подключение к Интернету, а также отличаются самым длительным временем автономной работы.

Модели HP EliteBook x360 1030 G7 и HP EliteBook x360 1040 G7 – ноутбуки премиум-класса, которые на 6,3% компактнее по сравнению с моделями предыдущего поколения и имеют соотношение площади экрана к размерам корпуса 89% — это самый высокий показатель среди устройств-трансформеров в корпоративном сегменте. Ноутбуки построены на базе шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, что обеспечивает им максимальную производительность. Время работы от одной подзарядки для модели HP EliteBook x360 1040 G7 составляет 29 часов.

Ноутбуки серий HP EliteBook 805 G7 и HP EliteBook 800 G7 разработаны с учетом современных требований к мобильности и многозадачности и оснащены процессорами AMD или Intel. Представленные модели с диагональю экрана 13,3, 14 и 15,6 дюймов – это производительные и высоконадежные ноутбуки, благодаря которым пользователи смогут оставаться на связи и работать в любых условиях.

Линейка EliteBook 800 расширена следующими новыми моделями.

Ноутбуки серии HP EliteBook 805, построенные на базе процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon VEGA, являются самыми тонкими и легкими в мире корпоративными ноутбуками на базе чипов AMD. Ноутбук HP EliteBook 805 Series отличается самым длительным временем автономной работы среди массовых бизнес-ноутбуков. Модель HP EliteBook 835 G7 может работать от одной подзарядки до 24 часов.

Ноутбуки линейки HP EliteBook 800 G7, построенные на базе шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, обеспечивают исключительное сочетание скорости работы и различных возможностей подключения, позволяя пользователям оперативно и надежно запускать приложения, заниматься творчеством и работать в сети. Время автономной работы для модели HP EliteBook 830 G7 составляет до 23 часов и 15 минут.

Ноутбуки линейки HP EliteBook x360 830 G7 являются первыми массовыми устройствами-трансформерами премиум класса, оснащенными антеннами 4x4 LTE. Построенные на базе чипов Intel, вплоть до шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, ноутбуки этой серии раскрываются на 360 градусов и адаптируются под любые задачи пользователей.

Новые компьютеры серии EliteDesk 800 получили модернизированное шасси и отличаются повышенной гибкостью и расширяемостью систем. Устройства еще более тихие по сравнению с предыдущими поколениями и готовы к высокотехнологичным задачам будущего благодаря поддержке функций для работы с VR-технологиями. Моноблок HP EliteOne All-in-One G6 отличается смелым ультрасовременным дизайном и компактностью.

Компьютер HP EliteOne 800 All-in-One G6 PC стал самым мощным в мире коммерческим моноблоком, построенным на базе процессоров Intel Core 10 поколения и будет представлен моделями с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов. Устройства имеют тонкий корпус и изящный дизайн. Благодаря возможности установить графику NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER новые модели стали первыми в мире коммерческими моноблоками с расширенными возможностями для работы с VR-технологиями. Компьютеры оснащены антибликовыми дисплеями с минимальным излучением световых волн синего диапазона и ультратонкими рамками по трем сторонам, а также поддерживают конфигурации с различными подставками для адаптации к любым условиям.

Моноблок HP Collaboration All-in-One G6 с поддержкой Zoom Rooms является интегрированным решением для совместной работы в Zoom и идеально подходит для проведения виртуальных конференций и выполнения рабочих задач. Вследствие пандемии 54% компаний планируют сократить количество поездок сотрудников и проводить преимущественно виртуальные мероприятия. В данных условиях HP Collaboration All-in-One G6 сделает работу максимально комфортной, позволяя в одно касание подключаться к конференциям и участвовать в сеансах индивидуальной видеосвязи без необходимости надевать гарнитуру. Моноблок работает под управлением Windows 10 IoT и оснащен выдвижной камерой с разрешением 5MP и углом обзора 88 градусов, а также интегрированными динамиками и микрофонами для совместной работы и участия в видеоконференциях.

Модели линейки HP EliteDesk 800 G6 обеспечивают пользователям производительность корпоративного уровня и предлагают лучшую в отрасли надежность, безопасность и управляемость в наиболее удобном для них форм-факторе.

Настольный ПК HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC является самым компактным и мощным компьютером для бизнеса в Ultra Small форм-факторе (USFF).

Компактный компьютер HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor PC является самым производительным компьютером для бизнеса в форм-факторе SFF с самыми широкими возможностями для расширения.

Модель HP EliteDesk 800 G6 Tower PC является самым производительным в мире компьютером для бизнеса в форм-факторе Tower с самыми широкими возможностями для расширения.

Также HP анонсировала новые модели серий HP ProDesk 600 G6 и HP ProDesk 400 для развивающегося бизнеса, которые были полностью обновлены, получили гибкие опции, стали еще более бесшумными и экономичными.

На фоне адаптации сотрудников к удаленной работе, 56% компаний рассматривают возможность увеличения доли портативных устройств в своей инфраструктуре. Последними новинками в линейке HP ZBook являются специально разработанные мощные ноутбуки с высокой производительностью и расширенными возможностями для совместной работы. Обеспечивая до 17 часов автономной работы, модель ZBook Firefly G7 позволяет опытным пользователям, представителям творческих профессий и студентам, изучающим научно-технические дисциплины и гуманитарные науки (STEM), сохранять продуктивность и мобильность благодаря высокой надежности и долговечности, отвечающей требованиям оборонного стандарта MIL-STD 810G, лучшим в отрасли функциям безопасности и более крупному и яркому дисплею.

ZBook Firefly 14 – первая в мире мобильная рабочая станция с самым ярким в мире дисплеем диагональю 14 дюймов, которая позволяет пользователям сохранять продуктивность, где бы они ни находились. Кроме того, новинки являются первыми в мире мобильными рабочими станциями с диагональю 14 дюймов, выполненными из океанического пластика.

Модель ZBook Firefly 14 является самой компактной и самой легкой в мире мобильной рабочей станцией. Она на 8,8% меньше и на 5,2% легче по сравнению с предыдущим поколением, а соотношение площади экрана к размерам корпуса составляет 84%. Входя в портфолио самых защищенных в мире мобильных рабочих станций, эта модель обеспечивает моментальную защиту от визуального взлома благодаря экрану HP Sure View Reflect, а также защиту от атак на микропрограммное обеспечение или через установку вредоносного кода благодаря технологии HP Sure Start Gen6.

Модель ZBook Firefly 15 – самая легкая мобильная рабочая станция с диагональю экрана 15 дюймов в портфолио HP. Она на 9,5% меньше и на 1,8% легче по сравнению с моделями предыдущего поколения, а соотношение площади дисплея к размерам корпуса составляет 86%.

Новые модели ZBook обладают высокой мощностью при ультра-мобильном дизайне и оснащаются графикой NVIDIA Quadro P520 с 4 гигабайтами оперативной памяти и шестиядерными процессорами Intel Core 10 поколения, что помогает пользователям сохранить продуктивность и позволяет с высокой эффективностью работать одновременно с несколькими приложениями. Новый 4K UHD дисплей с поддержкой HDR 400 обеспечивает невероятную контрастность, а благодаря яркости в 500 нит пользователи могут работать за компьютером даже при ярком дневном свете. Использование в HP Z предикативных алгоритмов означает, что производительность не будет ограничена настройками процессора или графики, при этом мощность будет динамически переключаться в режиме реального времени, а слайдер Z Power Slider позволит настроить баланс производительности и акустических шумов для каждой конкретной задачи. Опциональный гигабитный адаптер 4G LTE (4x4) обеспечивает быстрое и защищенное подключение к сети. Компьютер позволяет с удобством работать в удаленном режиме над совместными проектами благодаря решению HP Collaboration Keyboard, технологии HP Noise Cancellation, всенаправленному микрофону, звуку от B&O, а также дисплею с разрешением 4К, поддержкой 3D и технологией ZCentral Remote Boost для совместного доступа к экрану.

Поскольку 38% офисных работников рассматривают внешний монитор в качестве важного инструмента для работы из дома , компания HP обновила свое портфолио мониторов и представила инновационные модели, в которых особое внимание уделяется комфорту и безопасности в эксплуатации, портативности и поддержке беспроводных технологий. Компания представила следующие мониторы.

Линейка мониторов HP E – первые в мире эргономичные мониторы, работающие с минимальным излучением волн синего спектра. Технология HP Eye Ease позволяет свести к минимуму вредное синее излучение, сохраняя при этом точность цветопередачи и не добавляя в изображение желтизны. Это самая первая в мире линейка мониторов, прошедшая сертификацию TUV Low Blue Light Hardware Solution, первую в своем роде сертификацию от мирового лидера по измерению уровня синего излучения.

Портативный монитор HP E14 G4 обеспечивает пользователям возможность работы с двумя экранами где угодно. Самый яркий в мире 14-дюймовый портативный монитор весит всего 640 г, а его толщина составляет менее 4,75 мм, что на 36% легче и на 25% меньше, чем у предыдущей модели. Новинка оснащена двумя портами USB-C для питания и удобного подключения к любому ноутбуку с портом USB-C.

Беспроводная модель HP U27 4K – первый в мире беспроводной 4К монитор для работы с компьютером. Новинка дает пользователям полную свободу благодаря автоматическому беспроводному подключению к компьютеру для работы или игр. Пользователи могут с легкостью соединять монитор со своим компьютером с помощью приложения HP Quick Pair Bluetooth App или нажатия клавиши Windows Key + K на клавиатуре.

Мониторы HP E поддерживают технологию HP Eye Ease, которая помогает защитить зрение при продолжительной работе с монитором и сводит к минимуму влияние вредного синего спектра, сохраняя высокую точность цветопередачи без ухода в желтизну.

В современных условиях, когда предприятия адаптируются к новым реалиям и массовому переходу сотрудников к удаленной работе, перед ИТ-подразделениями стоит задача эффективного распределения устройств, при минимизации личных контактов. При этом необходимо обеспечить готовность устройств к работе прямо «из коробки». Профессиональные сервисы HP Device Provisioning позволяют организациям получать и поддерживать преднастроенные и готовые к работе в облачных средах устройства, помогая минимизировать издержки, повысить продуктивность и удовлетворенность пользователей. Модульный подход, построенный на базе обширного портфеля профессиональных и заводских сервисов и услуг компании HP, позволяет предприятиям создавать решения, которые полностью соответствуют текущей ситуации и требованиям бизнеса.

HP ZBook Firefly 14/15 G7 будет доступен для заказа в России в августе 2020 года. Цены будут объявлены позднее. HP EliteBook 1030/1040 G7 будет доступен для заказа в России в августе 2020 года по цене от 109 990 руб. HP EliteBook 835/845/855 G7 будет доступен для заказа в России в сентябре 2020 года по цене от 69 990 руб. HP EliteBook 830 x360 G7 будет доступен для заказа в России в июле 2020 года по цене от 89 990 руб. HP EliteBook 830/840/850 G7 будет доступен для заказа в России в июле 2020 года по цене от 79 990 руб. HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini будет доступен для заказа в России в августе 2020 года по цене от 36 990 руб. HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor будет доступен для заказа в России в октябре 2020 года по цене от 37 990 руб. HP EliteDesk 800 G6 Tower будет доступен для заказа в России в октябре 2020 года по цене от 38 990 руб. HP EliteOne 800 24/27 All-in-One G6 будет доступен для заказа в России в ноябре 2020 года по цене от 50 990 руб. Модели серии HP ProDesk 600 G6 будут доступны для заказа в России в августе 2020 по цене от 25 990 руб. Модели серии HP ProDesk 400 будут доступны для заказа в России в августе 2020 по цене от 17 990 руб. HP Collaboration All-in-One G6 with Zoom Rooms будет доступен для заказа в России в ноябре 2020 года по цене от 54 990 руб. Мониторы HP E Series будут доступны для заказа в России в конце августа – начале сентября 2020. Цены будут объявлены позднее. Портативные мониторы HP E14 будут доступны для заказа в России в конце августа – начале сентября 2020. Цены будут объявлены позднее. Беспроводные мониторы HP U27 4K будут доступны для заказа в России в конце августа – начале сентября 2020. Цены будут объявлены позднее. HP Device Provisioning Services – доступность со второго полугодия 2020 г.