HP представила ноутбуки для удаленных и офисных сотрудников. Цены

HP представляет новые продукты – ноутбуки коммерческого сегмента и сверхширокий монитор – которые позволяют всегда оставаться на связи, сохраняя вовлеченность в работу и продуктивность практически в любых условиях.

HP EliteBook 805 G8 с 13,3, 14 и 15,6-дюймовым экраном оснащены мобильным процессором AMD Ryzen PRO 5000 Series и отличаются длительным временем автономной работы, обеспечивая продуктивность как сотрудников, так и ИТ-специалистов.

Работа на высоких скоростях становится доступной благодаря гигабитной скорости передачи данных Wi-Fi 6 и опциональной поддержке 4G LTE. HP QuickDrop позволяет быстро и безопасно передавать фотографии, видео и другие файлы между ПК и телефоном. Функция HP Sound Calibration настраивает звук в наушниках в соответствии с предпочтениями пользователя, а технология HP Dynamic Audio позволяет настроить воспроизведение речи, музыки и фильмов, подавляя при этом фоновый шум.

HP Elite – одни из самых безопасных и управляемых ПК в мире. Технология обнаружения взломов HP Tamper Lock блокирует компьютер, если он был вскрыт или поврежден. Для удобной дезинфекции пользователи могут обрабатывать устройство обычными очищающими салфетками, а с помощью функции HP Easy Clean можно в любой момент отключать сенсорный экран, клавиатуру и тачпад без выключения самого ноутбука. Опциональная технология HP Sure View Reflect позволяет работать с ноутбуком в любых условиях, не опасаясь любопытных глаз: при ее активации экран приобретает медный цвет и становится нечитаемым при просмотре с боковых сторон.

В соответствии с политикой бережного отношения к окружающей среде, HP стремится создавать экологически безопасные продукты – новые ноутбуки входят в портфолио самых экологичных в мире компьютеров. Для производства корпусов динамиков используется переработанный океанический пластик, а внешняя упаковка полностью выполнена из вторсырья.

Ноутбук HP ProBook 635 Aero G8 с весом менее 1 кг легко синхронизируется с мобильным телефоном через приложение HP QuickDrop и идеально подходит для пользователей, которые ценят мобильность. Элегантный дизайн, мощные функции безопасности корпоративного класса и длительное время работы от аккумулятора помогают сотрудникам сохранять продуктивность, где бы они ни находились.





Модели HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 и HP ProBook 435 x360 G8 предназначены для представителей малого и среднего бизнеса – независимо от того, работают ли они в офисе, конференц-зале или из дома. Благодаря улучшенному дизайну и опциональной поддержке новейших мобильных процессоров серии AMD Ryzen 5000 ноутбуки ProBook 405 G8 обеспечивают высокую производительность, безопасность и прочность, присущие решениям корпоративного класса и необходимые для продуктивной работы в течение всего дня. Модель HP ProBook x360 435 G8 оснащена корпусом-трансформером с возможностью разворота на 360 градусов и может использоваться в 4 различных режимах для комфортного творчества, презентаций или совместной работы.

Монитор HP P34hc WQHD обеспечивает высокий уровень вовлеченности благодаря 34-дюймовому диагональному изогнутому экрану. Широкоформатный дисплей способствует повышению продуктивности на 33%. За счет единого кабеля USB-C для передачи данных и аккумулятора мощностью до 65 Вт, этот элегантный ультраширокий монитор станет центром рабочего стола и позволит избавиться от лишних проводов. Регулируемые настройки высоты и угла наклона упрощают поиск наиболее удобного положения экрана.

Ноутбуки HP EliteBook 835 G8, HP EliteBook 845 G8 и HP EliteBook 855 G8 будут доступны для покупки в России в апреле 2021 года по цене от 52 990 рублей. Ноутбук HP ProBook 635 Aero G8 поступит в продажу в России в мае 2021 по цене от 55 990 рублей.

Модели HP ProBook 445 G8 и HP ProBook 455 G8 будут доступны для покупки в России в феврале 2021 года по цене от 39 990 рублей. HP ProBook x360 435 G8 поступит в продажу в России в марте 2021 по цене от 49 990 рублей.

HP P34hc WQHD Curved Monitor будет доступен для покупки в России в конце января 2021 года по цене от 36 990 рублей.