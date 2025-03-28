Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS

Обновления BIOS на ноутбуках Lenovo больше не работают на Windows 11 после нововведений Microsoft. Проблема также касается и Windows 10. Microsoft внесла изменение безопасности, которое блокирует выполнение WinFlash64.exe.

Microsoft все сломала

Пользователи ноутбуков китайской компании Lenovo столкнулись с невозможностью обновления BIOS. Проблема проявляется на устройствах под управлением Windows 11 и Windows 10 и никак не связана с самими компьютерами.

Как пишет профильный портал Windows Latest, вина лежит исключительно на корпорации Microsoft, выпустившей очередное обновление безопасности, вследствие чего встроенные в ОС защитные решения блокируют запуск утилиты для обновления прошивки BIOS. Они не загружать программу WinFlash64.exe, без которой обновление BIOS на ПК Lenovo в подавляющем большинстве случаев невозможно.

К моменту выхода материала не было установлено точное количество пострадавших ноутбуков. Между тем, их могут быть миллиарды, поскольку Lenovo – это крупнейший в мире поставщик ПК и ноутбуков с долей глобального рынка 25,5% в 2024 г., по данным Statista.com. Windows 11 и Windows 10 – самые популярные версии Windows в мире. В феврале 2025 г. на них работали 96,8% всех Windows-компьютеров в мире (статистика StatCounter).

Все подтверждается

Посетители портала Windows Latest подтвердили, что в последние дни обновление BIOS на ПК Lenovo не представляется возможным. Либо установка не срабатывает, либо выдается ошибка Flash Error.

Microsoft Microsoft преподнесла пользователям очередной неприятный сюрприз

В теории, получать апдейты BIOS на компьютеры Lenovo можно и через «Центр обновления Windows». Однако Lenovo не рекомендует использовать этот метод и советует применять только специализированное фирменное ПО.

Попытка обновить BIOS через фирменную утилиту Lenovo может завершиться различными сообщениями об ошибках. Среди них – «Действие заблокировано: ваш администратор заставил систему безопасности Windows заблокировать это действие. Обратитесь в службу поддержки».

Отключить обновления

Всему виной то, что Microsoft изменила файл списка уязвимых драйверов (DriverSiPolicy.p7b) для повышения безопасности в Windows 11. Все последние обновления Windows поставляются с этим патчем безопасности для хорошего, но Lenovo не была готова к этому, поэтому обновления BIOS не работают. Самый надежный способ защититься – отключить обновления Windows.

С проблемой столкнутся те, на чей ноутбук уже установились апдейты KB5050092, KB5051989, KB5052094, KB5050094, KB5051987 и KB5052093. Эти патчи предназначены для Windows 11, а для Windows 10 вышли KB5050081, KB5051974 и KB5052077.

Решить проблему за других

Lenovo сообщила порталу Windows Latest, что ей известно о проблеме. По ее словам, она создала решение, которое исправляет очередную проблему, созданную Microsoft.

Обойти новые лимиты удалось в версиях BIOS 1.61 (UEFI BIOS) и 1.44 (ECP) – эти версии гарантированно установятся безо всяких ошибок, утверждает Lenovo.

Но нужно помнить, что более старые версии BIOS, если нужно установить именно их, интегрировать в ноутбук не получится, если Windows 11 или Windows 10 получила вышеперечисленные апдейты.

Впрочем, обновление BIOS не всегда влечет за собой положительные последствия – в ряде случаев оно может привести к полной неработоспособности компьютера. CNews писал, что вышедшая в мае 2024 г. новая версия прошивки BIOS для ноутбуков HP серии ProBook «окирпичивает» их. Они включаются, жужжат вентиляторами, но не загружаются.

К слову, HP распространяла этот апдейт именно через «Центр обновления Windows», тот самый, которым не рекомендует пользоваться Lenovo для обновления BIOS. Через фирменное ПО HP Support и официальный сайт HP оно тоже распространялось.

Отметим также, что в середине марта 2025 г. встроенный в Windows 11 антивирус Defender начал помечать драйвер WinRing0, работавший годами, как вредоносное ПО. С его помощью происходит управление вентиляторами ПК и подсветкой – без него они или перестают работать, или работают на полную, мешая своим шумом и ярким свечением. Производители в панике, но Microsoft ничего не предпринимает, хотя в курсе о проблеме.