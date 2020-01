HP представила ноутбук-трансформер для образования и СМБ

HP Inc. представила новую модель ноутбука-трансформера HP ProBook x360 435 G7, которая предназначена для компаний малого и среднего бизнеса, а также учебных заведений.

Представители малого и среднего бизнеса стремятся приобретать производительные устройства, которые позволяют быть мобильными, обеспечивают широкий спектр возможностей и гарантируют безопасность корпоративного уровня. Около 80% HR-специалистов и руководителей называют устаревшие программы и оборудование самой большой проблемой при организации рабочего процесса.

Что касается вопроса безопасности, по утверждениям 20% представителей малого и среднего бизнеса, им приходилось незамедлительно останавливать работу из-за совершенной кибератаки на их компанию. Студентам и преподавателям также необходимы ноутбуки, способные адаптироваться к меняющимся условиям в образовательной среде и позволяющие комфортно обучаться как в учебном заведении, так и за его пределами.

Благодаря Windows 10 Pro и новейшим мобильным процессорам AMD Ryzen 4000 ноутбук-трансформер HP ProBook x360 435 G7 обеспечивает мощность, безопасность и надежность, что необходимо как современным компаниям, так и рынку образовательных услуг. Это ультратонкое устройство заключено в прочный корпус, а крышка и панель под клавиатурой из анодированного алюминия прошли испытания на соответствие военным стандартам 19 Mil-Spec 810G, в том числе испытание на воздействие ударов при свободном падении. Опциональный стилус HP Pro Pen позволяет быстро воплощать креативные идеи, при этом сам ноутбук с легкостью выполняет функции полноценного настольного ПК, если подключить его к док-станции с помощью кабеля USB-C.

Функции и возможности HP ProBook x360 435. Ноутбук опционально поставляется с новыми процессорами AMD Ryzen с высокой графической производительностью. Поддержка функции HP Fast Charge позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 50% всего за полчаса без влияния на срок службы батареи.

Многоуровневая система защиты данных. Новинка поддерживает улучшенные функции безопасности и обеспечивает конфиденциальность на уровне BIOS. Ноутбук обеспечивает защиту от хакерских атак на уровне прошивки благодаря решению HP Sure Start for AMD для BIOS. С помощью HP Sure Sense можно выявить и заблокировать ранее неизвестные атаки, предотвратив утечку до того момента, как она произойдет. Опциональная функция HP Sure View Gen3 позволяет моментально защитить экран от просмотра информации посторонними, а встроенная функция HP Privacy Camera закрывает объектив камеры.

Быстрая работа с беспроводной сетью. Адаптер HP Extended Range Wireless LAN дает возможность расширить зону покрытия и улучшить работу с беспроводной сетью Wi-Fi. Новый адаптер обеспечивает передачу данных на еще большем расстоянии от маршрутизатора, а также предоставляет увеличенную скорость передачи данных при работе на близких расстояниях. Опциональный гигабитный адаптер Wi-Fi 6 гарантирует быстрое и надежное подключение к беспроводной сети в условиях высокого трафика.

Модель HP ProBook x360 435 G7 поступит в продажу в мае этого года по цене от 39 990 рублей.