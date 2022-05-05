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Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти»

Недавно выпущенная Lenovo новая версия прошивки BIOS для некоторых моделей ноутбуков, в том числе игровой линейки Legion, способна вызывать «синий экран смерти». При этом сам производитель настойчиво продвигает апдейт через фирменное приложение Vantage, обещая улучшение производительности, а на портале поддержки Lenovo присвоил ему критическую степень важности.

Опасное обновление

Владельцы ноутбуков компании Lenovo столкнулись с некорректной работой принадлежащих им устройств под управлением операционной системы Microsoft Windows после обновления прошивки BIOS (UEFI).

По сообщению портала Windows Latest, проблема затрагивает преимущественно портативные компьютеры Lenovo серий Legion 5 и 7, ориентированных на любителей компьютерных игр, и является весьма распространенной. На ухудшение работоспособности своих ПК, которым обернулась установка последнего обновления BIOS, жалуются пользователи лаптопов Legion на таких интернет-площадках как Reddit, Twitter и на портале поддержки Lenovo.

Неприятности, как отмечает источник, способен доставить апдейт с идентификатором GKCN53WW от 1 апреля 2022 г, предназначенный для моделей Legion 5 Pro-16ACH6H, Legion 5-15ACH6H, Legion 5 17ACH6H, Legion 7-16ACHg6.

От падения FPS до BSoDа

Наиболее часто встречающаяся ошибка, вызванная его применением, – неожиданная остановка запуска Windows после обязательной перезагрузки, которая сопровождается «синим экраном смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Стоп-код ошибки в общем случае – “DRIVER_POWER_STATE_FAILURE”. «Падают» в процессе как Windows 10, так и новейшая Windows 11.

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Владельцы ноутбуков Lenovo Legion пострадали от некачественного апдейта BIOS

Владельцы машин Legion также жалуются на ощутимое снижение производительности в некоторых задачах. В частности, после установки обновления наблюдается просадка частоты кадров (FPS) в игровых приложениях, под работу с которыми «заточены» компьютеры данной серии.

Что такое BIOS

Микросхема BIOS располагается на материнской плате компьютера и содержит набор системных программ, которые служат для инициализации и тестирования оборудования с дальнейшей передачей управления операционной системе. В последние годы BIOS вытесняется UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, унифицированный интерфейс расширяемой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS.

Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или аппаратных инструментов, например, утилиты, поставляющейся производителем материнской платы.

Обновление прошивки может потребоваться, в частности, для расширения спектра поддерживаемых материнской платой процессоров, которые механически и электрически с ней совместимы.

Обновление микропрограммы материнской платы – рискованная процедура, особенно при выполнении новичком. В некоторых случаях она может привести устройство в нерабочее состояние. Для устранения последствий неправильно проведенной перепрошивки BIOS пользователю может понадобиться обратиться в сервисный центр.

Критическая проблема с критическим апдейтом

Примечательно, что на портале поддержки Lenovo данный апдейт обозначен как критически важный. Более того, по информации Windows Latest, фирменное приложение для управления параметрами ПК компании Lenovo Vantage в весьма напористой манере рекомендует установку данного обновления прошивки BIOS.

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Программа отображает предупреждающее всплывающее окно (с восклицательным знаком внутри треугольника) с сообщением, в котором говорится о том, что новая версия BIOS позволит «оптимизировать компьютер». Предупреждение о возможных негативных последствиях применения патча в данном сообщении отсутствует, зато в наличии информация о том, что компьютер может несколько раз перезагрузиться после установки обновления.

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Lenovo Vantage настойчиво предлагает установить проблемное обновление BIOS

Несмотря на жалобы пользователей, проблемный апдейт по-прежнему предлагается пользователям по обоим упомянутым каналам. На момент публикации данного материала файл gkcn53ww.exe все еще доступен для загрузки с портала поддержки Lenovo.

Решение проблемы

Пока Lenovo официально не признала факт наличия проблемы, единственным вариантом ее решения остается откат к стабильной версии прошивки – GKCN50WW. В случае если запуск Windows при каждой попытке загрузки прерывается «синим экраном смерти», выполнять его придется с помощью утилиты для конфигурирования BIOS (BIOS Setup Utility).

Следует иметь в виду, что некоторые модели ноутбуков Lenovo могут требовать изменения дополнительных параметров BIOS, допускающих прошивку более старым ПО, нежели присутствует в системе, отмечает Windows Latest.

Успехи Lenovo на рынке ПК

По данным Canalys, во II квартале 2022 г. компания Lenovo стала вторым в мире производителем персональных компьютеров (включая планшеты) по объему отгруженной продукции, уступив лишь Apple. Китайская компания смогла обеспечить поставку примерно 21 млн устройств, что на 12,2% меньше по сравнению с показателями II квартала 2021 г. Apple, в свою очередь, результаты несколько улучшила, увеличив продажи на 1,1% (22,3 млн штук).

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Apple обязана своим выходом на первую позицию в рейтинге крупнейших производителей ПК мира по итогам II квартала исключительно высоким продажам планшетных компьютеров (14,8 млн штук) при одновременном падении объема отгрузок продукции Lenovo в данном сегменте на 21,7% (3 млн штук). Худшее падение испытала только Huawei – уровень снижения продаж составил 21,7% (1,7 мле штук).

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что специалисты ИБ-компании Eset обнаружили в прошивке BIOS сотен моделей ноутбуков Lenovo опасные уязвимости, связанные с драйверами, включенными в прошивку. Затронутые проблемой безопасности лаптопы исчислялись миллионами.

Дмитрий Степанов

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