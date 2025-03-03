Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2

Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2, разработанный для обеспечения производительности в требовательных приложениях, включая AI Edge, Digital Signage и Network Security. Эта система создана для того, чтобы с справляться с любыми задачами - от обработки видео высокого разрешения до передовых рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Основные моменты

Процессоры Intel Core Ultra (серия 2). Intel Core Ultra 9-285, 7-265, 5-245/235/225 (65 Вт); Intel Core Ultra 9-285T, 7-265T, 5-245T/235T/225T (35 Вт). Эти процессоры оснащены гибридной технологией Intel Hybrid Technology, Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost (TVB) и Adaptive Boost Technology (ABT).

Графика Intel® ARC/Xe 8K с поддержкой двойного отображения 8K через HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Polywell Computers Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2

Поддержка твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe и два слота M.2 2280 PCIe. B860L2 также оснащен двумя портами 2.5G LAN и Wi-Fi 6.

B860L2 поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5 со скоростью до 8933 МГц (OC).

Шасси малого форм-фактора 400B имеет размеры 8,1x8,1x 2,6 дюйма и весит 1,6 кг.

Система предлагает различные возможности подключения, включая порты USB 3.2, Type-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и Dual LAN.

Polywell B860L2 справляется с различными задачами, включая: Edge AI (Edge Computing), Digital Signage (цифровые вывески), сетевая безопасность, аудио/видео компьютеры, высокопроизводительная компактная рабочая станция

Технические характеристики: процессор Intel Core Ultra 9-285, 7-265, 5-245/235/225 (65 Вт) или Intel Core Ultra 9-285T, 7-265T, 5-245T/235T/225T (35 Вт); память до 256 ГБ DDR5 Dual Channel (до 8933 ГГц); графика Intel Xe, HDMI 2.1, DP 1.4, поддержка двух дисплеев до 8K;

Два SSD M.2 PCIe 5.0 + 4.0, четыре SATA3.0 SSD/HDD; два сетевых адаптера (Intel i219 + Realtek 8125 2.5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3; блок питания DC12V 120 Вт или выше, дополнительный блок питания переменного тока 220 Вт (сертифицирован UL/CE/FCC)

Наработка на отказ у Polywell B860L2 составляет 100 тыс. часов. Он работает при температурах от 0 до +55°C.